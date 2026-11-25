El actor abrió su corazón en una entrevista y contó el problema económico que lo tiene preocupado.

Matías Alé abrió su corazón y expuso un problema que lo mantiene preocupado: "Hoy vivo al día”. Con esa frase, el actor que ha brillado en películas, obras teatrales, TV, entre otros trabajos, dejó en claro que su pasar económico está en una situación delicada.

Durante el programa Con Carmen, que conduce Carmen Barbieri en Elnueve, continuó contando detalles sobre su situación económico y enumeró los motivos por los cuáles no pudo administrar el dinero que consiguió producto de su trabajo.

“Yo hice mucha plata, de verdad, trabajando con Carmen. Era en otras épocas. A lo que voy es, en ese momento vos hacías una función con Carmen, metías 1.100 personas por función en Tucumán, dos funciones, después tenías tres presencias. Yo hice mucho dinero, mucho dinero de verdad. Después no me supe administrar, después me enfermé, perdí mucho dinero. Hoy vivo al día”, dijo Alé durante la entrevista.

Por otra parte, comparó las ganancias del pasado con el presente: “Hoy lo que ganamos todos, si lo sabemos, son otros montos. Necesitamos tres trabajos tal vez para hacer lo que hacíamos antes, cuatro trabajos, muchas. No estoy hablando de política, hablo de realidad que tenemos”.

“Yo antes tenía cinco motos, tres autos, que no me servían para nada, porque cuando me internaron siempre digo: nadie me decía ‘te amo’, el porno no me decía ‘te amo’”, contó, dando una muestra sobre su mala administración.

Sobre su experiencia profesional, contó: “En esta profesión te puede tocar que una temporada te contrate una Carmen Barbieri, que sabés que vos llegás media hora antes, una hora al camarín, tenés tu vasito de jugo, sabés que la sala ya está llena, sabés que hay una producción”.

Luego, agregó: “Pero también te puede tocar, y sin desmerecer, trabajar, que me encanta, en la calle Rivadavia, donde la sala tenés que ir a buscar a la gente. Con respeto, yo amo a la gente. Yo amo a la gente y los artistas de la calle Rivadavia”, aseguró

Para cerrar habló sobre el desafío de ser productor de sus propios shows: “En el caso de yo tener que remar, y como producción también, y contratar actores, que fue un desafío muy grande, los dos años... Es llegar y hacer hoteles, ir a vender puerta a puerta, es meter la gente. Es hermoso”,