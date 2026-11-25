María Sol Urroz, periodista del mismo canal, contó detalles sobre la compleja situación que habría vivido con su expareja .

Mientras surfea los coletazos del escándalo por su accionar para con un trabajador en el sector gastronómico durante una feria , Robertito Funes Ugarte expuso caso complejo que involucra a dos periodistas. En respuesta al medio Minuto 1, que pertenece a C5N, por cómo abarcó la noticia mencionada anteriormente, lanzó un tuit donde destapó una situación que despertó preocupación en el ambiente.

"Corrupto y atorrante, dejá de ensuciar . Hablá del periodista 'golpeador y ahorcador' de conductoras que tenés en tu canal, que sigue al aire. Sol Urroz fue víctima allí y taparon todo", lanzó con dureza en un posteo hecho en X. Ante esa revelación que involucra al periodista Diego Gabriele y a María Sol Urroz , el programa llamado El Ejercito de la Mañana (Bondi Live) se comunicó con ella para que cuente detalles de estas versiones.

"Además de hostigarme, de ser un psicópata y de volverme loca, me ahorcó con las dos manos en la cama hasta dejarme sin aire. Por suerte pude gritar y una vecina me escuchó", contó la periodista.

Luego, contó la intervención de la Justicia: "En su momento, la Justicia actuó muy bien y rápido, me dieron un botón antipánico y me tomaron la denuncia. Esto no fue en el ámbito laboral, por eso no involucré a C5N".

"Yo era conductora y él era cronista. El vínculo empezó en 2021, en plena pandemia. Duró tres meses pero fue muy intenso. Después, él decidió volver con su exmujer y ahí no paraba de hostigarme y psicopatearme. Me llamaba para decirme que se iba a suicidar, que volvamos", reveló.

En su relato contó que existieron distintos hechos de violencia pero que uno de ellos pasó los límites. Según su relato, una noche la ahorcó: "Lamentablemente, tuve que hacer la denuncia después de que él intentó matarme".

"Más allá de todo, él me siguió llamando para decirme por qué estaba saliendo con otra persona. Su mamá también me llamó para amenazarme... me decía que no me iba a salir barata la denuncia que había hecho", siguió en su relato.

"Entrás en un vínculo vicioso que no sabés cuándo vas a salir de ahí. Es muy difícil porque no te creen, te dicen que sos exagerada, entonces no sé qué consejo puedo dar", dijo sobre su experiencia.

Sobre el accionar del canal que representaban, dijo: "En ese momento, desde C5N me contuvieron, pero fue algo más del ámbito privado. Esto fue en marzo y yo me fui del canal en noviembre. Ellos hicieron lo que estaba a su alcance, y yo no era quién para pedir que lo echaran, entonces preferí hacerme a un costado".