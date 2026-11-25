Maru Botana pidió eliminar a las dos participantes y el jurado tomó una dramática decisión. El video del momento.

Este martes se vivió una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity (Telefe) y el jurado se planteó la posibilidad de una doble eliminación. Finalmente, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana inclinaron su balanza por uno de los participantes.

El mano a mano quedó entre Julieta Poggio y Luciana Geuna . Los participantes con delantal negro tuvieron un desafío de elaboración libre que tenía que contener un fondo oscuro de carne, una preparación de cocción prolongada más de 48 horas con huesos y carne. Los mejores de la noche fueron Martín Campilongo, Edith Hermida y Pablo Giralt.

En el caso de Poggio y Geuna, la influencer optó por preparar sorrentinos de ricota y hongos a la crema, cocinados directamente en el fondo de cocción; en tanto que, la periodista preparó un risotto de hongos y ojo de bife desmechado. “¿Está cortado con cuchillo o con los dientes?” , le preguntó Betular al ver cómo se encontraba la carne en el plato.

Ninguno de los platos convenció al jurado y Maru llegó a plantear la posibilidad de eliminar a dos famosos y cuando volvieron al sector principal del estudio hubo mucho suspenso.

Sin embargo, Luciana Geuna fue la nueva eliminada y en medio de la emoción, Martitegui destacó el paso de la periodista por las cocinas de Telefe y reconoció "estoy seguro de que el risotto de tu casa es mucho más rico del que te salió hoy. Te tenés que ir con la frente en alto”.

Por su parte, Betular valoró el profesionalismo de Luciana y le pidió que se prepare para volver en el repechaje de la temporada. “Gracias por estar acá y por dejarnos conocerte, y gracias por ser la periodista que sos”, agregó Maru para la eliminada.