Juicio por la muerte de Maradona: el pedido de absolución que desató la furia de las hijas del Diez.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entró en la etapa de alegatos y se prepara para llegar a la sentencia. Y cuando todos pensaban que del lado de los hijos del Diez había una unión en el pedido de justicia, en las últimas horas ocurrió algo que volvió a exponer las diferencias entre los hermanos.

El martes por la tarde, el doctor Féliz Linfante, que representa a Jana Maradona, presentó un pedido de absolución para Carlos Díaz, el psicólogo de Diego Maradona. Esto habría desatado la furia de Dalma y Gianinna , quienes sintieron que eso era una aberración absoluta.

Pero este miércoles, todo se complicó ya que Pablo Jurado, abogado de las hermanas de Diego Maradona , se alineó detrás de ese pedido, asegurando que si bien Díaz pudo haber detectado síntomas del paciente, no estaba en condiciones de evaluar la gravedad del cuadro clínico. Esto hizo que Gianinna se largara a llorar desgarradoramente. En sus redes, Dalma descargó su bronca: “Trato de entender por qué alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento y después te diste cuenta que el único fin de ese pedido era aislarlo”, escribió.

Luego, cerró furiosa: “¿Cómo podés pedir su absolución? ¿Por qué harías algo así? ¿Yo? Siempre del mismo lado”. Mucho más breve pero igual de contundente fue la historia de Gianinna. "Están lo que hicieron las cosas mal y los que no hicieron nada. Todos tienen la misma culpa porque un ser humano murió. Fin".

Más allá del pedido de absolución de Días, el doctor Jurado mantuvo los cargos contra el resto de los imputados y pidió una pena de 10 años de prisión para Nancy Forlini (coordinadora médica de la prepaga); 8 años para el neurocirujano Leopoldo Luque y 8 años y dos meses para la psiquiatra Agustina Cosachov. A los tres les imputó homicidio simple con dolo eventual y solicitó la inhabilitación profesional.

Para los enfermeros Mariano Perroni y Ricardo Almirón, exigió 3 años de prisión y la inhabilitación correspondiente. También pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna. Ahora, se espera que Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna, lea sus alegatos y según se espera, exigirá sanciones mucho más duras para todos los imputados.

El abogado de Dieguito Fernando pidió 16 años de cárcel para Luque y 14 para Cosachov

Este martes se reanudó el juicio por la muerte de Diego Maradona, en el que se llegó a la instancia de alegatos finales, luego de más de siete meses de debate y 45 audiencias. Tras el pedido de las penas de Fiscalía el pasado jueves, esta vez fue el turno de Mario Baudry y Félix Linfante, abogados querellantes que representan a Dieguito Fernando y Jana, los dos hijos más chicos del Diez.

Al momento de hacer los requerimientos de pena, el abogado Baudry elevó algunas de las solicitudes realizadas por el MPF y pidió que los principales acusados sean detenidos en caso de ser considerados culpables. Para el neurocirujano Leopoldo Luque "le mantenemos la acusación de homicidio simple con dolo eventual y solicitamos 16 años de prisión con una inhabilitación de 10 años".

En tanto, para la psiquiatra Agustina Cosachov "vamos a solicitar la pena de 14 años por el concurso real de los dos hechos (homicidio con dolo eventual y falsificación de documento) con inhabilitación de 10 años".