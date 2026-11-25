Maradona se siente en cada recuerdo, en cada gol que vuelve a emocionar y en esa conexión inexplicable con un pueblo que todavía lo reconoce como propio.

Hay ausencias que se hacen más grandes con el paso del tiempo. La de Diego Armando Maradona es una de ellas. Pasaron seis años desde aquel miércoles 25 de noviembre de 2020 , cuando el mundo se detuvo para recibir una noticia que nadie quería escuchar. Sin embargo, todavía cuesta hablar de Diego en pasado. Porque se fue físicamente, pero nunca terminó de irse.

“El ausente más presente de todos” , lo definió alguna vez Jorge Valdano , su compañero en la conquista de México 1986. Pocas frases alcanzan para describir mejor lo que sucede cada vez que aparece una imagen suya, se repite una gambeta o alguien vuelve a contar una de sus historias. Maradona no necesita estar para hacerse sentir. Su presencia aparece en lugares inesperados y en generaciones que ni siquiera tuvieron la posibilidad de verlo jugar.

El tiempo no consiguió convertirlo en una figura lejana. Al contrario: cada aniversario vuelve a ponerlo en el centro de la escena, pero también lo hace cualquier partido de la Selección, un recuerdo de Boca, una pelota que pasa entre las piernas de un rival o una discusión sobre quién fue el mejor futbolista de todos los tiempos. Diego sigue ahí, como si el fútbol argentino no hubiera encontrado todavía la manera de acostumbrarse a jugar sin él.

Y es que Maradona fue mucho más que un futbolista. Su talento lo llevó a la cima, pero su historia empezó muy lejos de los lugares de privilegio. Desde Villa Fiorito hasta los estadios más importantes del planeta, construyó una vida que pareció contener varias vidas. Conoció la gloria máxima, las frustraciones, los excesos, los regresos y las despedidas. Fue amado, discutido, celebrado y cuestionado. Nunca pasó inadvertido.

En la cancha dejó imágenes que ya forman parte de la memoria universal. Los dos goles a Inglaterra en México, separados por apenas cuatro minutos, sintetizan buena parte de su dimensión: la picardía, la rebeldía, la genialidad y la capacidad de transformar un partido en una historia eterna. Cuatro años después de la guerra de Malvinas, aquel triunfo tuvo un significado que excedió largamente el resultado. Para millones de argentinos, Diego también fue una forma de revancha y orgullo.

Pero su vínculo con la gente no se explica solamente con títulos ni estadísticas. Maradona representó a quienes muchas veces no tuvieron voz, a los que encontraron en su recorrido una historia posible. El chico que salió de un barrio humilde y terminó siendo reconocido en cada rincón del mundo. El futbolista que podía hacer llorar de alegría a un país y que, con una frase, también podía provocar una discusión interminable.

No fue un santo ni necesitó serlo para convertirse en ídolo. Tuvo errores, contradicciones y decisiones que forman parte de su historia. Separar al jugador de la persona puede resultar una discusión válida, pero no alcanza para comprender el fenómeno. Quienes lo quisieron lo hicieron con sus luces y sus sombras, sin que eso implique desconocer las dificultades que marcaron su vida.

Diego Armando Maradona en la conferencia de prensa posterior al doping positivo.

El día de su muerte dejó una imagen difícil de borrar. En medio de una pandemia que ya había cambiado la vida cotidiana, la noticia atravesó fronteras y paralizó al país. Durante horas, las radios, los canales de televisión y las redes sociales hablaron de una sola cosa. Cada persona recuerda dónde estaba y qué hacía cuando supo que Diego había muerto. Como si aquella jornada hubiera quedado guardada en una memoria compartida.

Seis años después, también permanece la pregunta sobre cómo fueron sus últimos días y quiénes debían cuidarlo. La investigación judicial y las responsabilidades que se discuten forman parte de una historia que todavía busca respuestas. Pero ninguna resolución podrá modificar lo que Maradona representa para millones de personas ni borrar la dimensión de su legado.

Quizás ahí esté la explicación de la frase de Valdano. Diego falta en los homenajes, en los cumpleaños, en los vestuarios y en las tribunas. Falta su voz, su manera de caminar una cancha y esa capacidad de convertir cualquier aparición en un acontecimiento. Pero está en las camisetas, en los murales, en las canciones y en los recuerdos que se transmiten de padres a hijos.

Seis años sin Diego. Seis años con Diego. Porque hay personas que no se van del todo, aunque el calendario insista en recordarnos cuánto tiempo pasó. Maradona sigue siendo una emoción antes que una explicación, una historia que se cuenta una y otra vez y un nombre que todavía despierta algo difícil de poner en palabras.

Valdano encontró la definición. El tiempo se encargó de confirmarla: Diego es, y seguirá siendo, el ausente más presente de todos.