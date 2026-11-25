Deportes La Mañana Lionel Messi Se hizo viral el boletín de Lionel Messi de 7° grado: el detalle que llamó la atención de todos

El boletín de calificaciones reveló las calificaciones del ídolo argentino cuando estudiaba en la Escuela Nº 66 de Rosario. Agregar LM Neuquén a







El boletín escolar de Messi comenzó a circular en las últimas horas, y se volvió viral.

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales una imagen que muestra el boletín de calificaciones de Lionel Messi. Las notas son de su cursada en séptimo grado en la Escuela Nº 66 General Las Heras de Rosario, llamaron la atención de todos.

En la imagen se puede ver en detalle todas sus calificaciones pero fue una en particular en la que todos prestaron atención.

Messi tenía 6 de promedio en casi todas las materias, entre ellas Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera y Tecnología. Tenía 8 en Plástica y Música, y solo un 10 en Educación Física.