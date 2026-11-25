La Inteligencia Artificial se la jugó y definió quién será el ganador de un partidazo programado para este miércoles a las 21 en La Bombonera. Las claves del partido, resultado y clasificado.
Boca e Independiente Rivadavia de Mendoza serán protagonistas de un partidazo en La Bombonera este miércoles desde las 21 para definir cuál de los dos será el último clasificado a los cuartos de final del Torneo Clausura. Los dos tienen sus armas: el xeneize buscará aprovechar la onda verde y el gran presente futbolístico que lo llevó a levantar los títulos de Liga Profesional de Fútbol y Copa Sudamericana; del otro lado estará el duro elenco mendocino que buscará ahogar el sueño azul y oro para seguir construyendo el propio.
En medio de las expectativas por un duelo que será definitorio para ambos equipos, ya sea por algo bueno o no tanto, la Inteligencia Artificial (IA) lanzó un pronóstico sobre las claves del partido, resultado y quién será el clasificado a la próxima etapa del certamen doméstico.
El análisis de la IA para el Boca-Independiente Rivadavia
Las claves del encuentro, según la IA
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Solidez defensiva y localía del Xeneize: Boca llega a La Bombonera como líder de la Zona A y con una racha de cinco victorias consecutivas sin recibir goles en contra, haciéndose fuerte en casa.
Baja sensible en el mediocampo mendocino: Independiente Rivadavia no podrá contar con José Florentín (suspendido), una ausencia de peso para sostener el equilibrio y la presión en la zona media ante un equipo que maneja bien los tiempos.
Presente irregular de la Lepra: El conjunto mendocino clasificó séptimo en la Zona B y llega con un andar inestable (apenas un triunfo en sus últimos compromisos y con problemas defensivos fuera de casa), por lo que le costará aguantar el ritmo en Brandsen 805.
Peso de las bandas y el balón detenido: La amplitud que aporta Boca por los costados y la capacidad de lastimar tanto en transición como en segunda jugada inclinan la balanza a su favor, aunque la cercanía de otros compromisos decisivos obliga a administrar cargas.
Probables goleadores
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Miguel Merentiel: Es la referencia ofensiva más confiable de Boca y quien mayor volumen de remates y peligro genera en el área.
Santiago Ascacíbar: Una alternativa muy peligrosa llegando desde segunda línea y en pelotas paradas, con peso real en el marcador.
Alan Velasco / Exequiel Zeballos: Dos cartas desequilibrantes en el uno contra uno, con chances concretas tanto si arrancan como si ingresan en el segundo tiempo.
Resultado pronosticado
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Pronóstico: Boca Juniors 2 - 0 Independiente Rivadavia.
Los equipos argentinos que festejaron la consagración de Boca en Sudamericana: los cupos que libera
El primer equipo que aprovechó la consagración de Boca fue Argentinos Juniors, que a pesar del trago amargo de este sábado de quedar afuera del Torneo Clausura ante Independiente, tras la final de la Sudamericana, se aseguró entrar de forma directa a la fase de grupos de la Libertadores. Esto es un alivio, ya que venía de quedar afuera en la Fase 2 este año contra Barcelona de Ecuador.
El cupo de la Fase 2 lo ocupará Independiente Rivadavia, que será el rival de Boca en los octavos de final del Clausura, y sube un puesto en los cupos por la consagración Xeneize. La Lepra hizo historia este año al clasificar a los octavos de final del certamen continental.
Platense, el equipo dirigido por Marín Palermo, fue otro de los grandes beneficiados: al llegar a la final de la Copa Argentina, sin importar el resultado, aseguró su cupo para la Libertadores por segundo año consecutivo. En esta edición cayó en cuartos de final contra Fluminense.
Otro de los que festejó fue Estudiantes de La Plata, que aseguró un lugar en la Copa Sudamericana 2027. Sin embargo, el Pincha juega el próximo sábado la final de la Libertadores ante Palmeiras, por lo que podría clasificar si es campeón.
Los que están a la expectativa son Barracas Central y Gimnasia de La Plata: el Lobo necesita que uno de los equipos que está por encima en la tabla anual (Rosario Central, Argentinos e Independiente Rivadavia) sea campeón del Clausura, si no lo gana el elenco platense, y el Guapo necesita que gane uno de los once que están arriba en la general.
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