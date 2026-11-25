Deportes La Mañana Boca La IA presagia un fuerte resultado para Boca-Independiente Rivadavia por el Clausura

La Inteligencia Artificial se la jugó y definió quién será el ganador de un partidazo programado para este miércoles a las 21 en La Bombonera. Las claves del partido, resultado y clasificado. Agregar LM Neuquén a







Boca e Independiente Rivadavia de Mendoza serán protagonistas de un partidazo en La Bombonera este miércoles desde las 21 para definir cuál de los dos será el último clasificado a los cuartos de final del Torneo Clausura. Los dos tienen sus armas: el xeneize buscará aprovechar la onda verde y el gran presente futbolístico que lo llevó a levantar los títulos de Liga Profesional de Fútbol y Copa Sudamericana; del otro lado estará el duro elenco mendocino que buscará ahogar el sueño azul y oro para seguir construyendo el propio.

En medio de las expectativas por un duelo que será definitorio para ambos equipos, ya sea por algo bueno o no tanto, la Inteligencia Artificial (IA) lanzó un pronóstico sobre las claves del partido, resultado y quién será el clasificado a la próxima etapa del certamen doméstico.

Los equipos argentinos que festejaron la consagración de Boca. El análisis de la IA para el Boca-Independiente Rivadavia Las claves del encuentro, según la IA Solidez defensiva y localía del Xeneize: Boca llega a La Bombonera como líder de la Zona A y con una racha de cinco victorias consecutivas sin recibir goles en contra, haciéndose fuerte en casa.

Baja sensible en el mediocampo mendocino: Independiente Rivadavia no podrá contar con José Florentín (suspendido), una ausencia de peso para sostener el equilibrio y la presión en la zona media ante un equipo que maneja bien los tiempos.

Presente irregular de la Lepra: El conjunto mendocino clasificó séptimo en la Zona B y llega con un andar inestable (apenas un triunfo en sus últimos compromisos y con problemas defensivos fuera de casa), por lo que le costará aguantar el ritmo en Brandsen 805.

Peso de las bandas y el balón detenido: La amplitud que aporta Boca por los costados y la capacidad de lastimar tanto en transición como en segunda jugada inclinan la balanza a su favor, aunque la cercanía de otros compromisos decisivos obliga a administrar cargas. Probables goleadores Miguel Merentiel: Es la referencia ofensiva más confiable de Boca y quien mayor volumen de remates y peligro genera en el área.

Santiago Ascacíbar: Una alternativa muy peligrosa llegando desde segunda línea y en pelotas paradas, con peso real en el marcador.

Alan Velasco / Exequiel Zeballos: Dos cartas desequilibrantes en el uno contra uno, con chances concretas tanto si arrancan como si ingresan en el segundo tiempo. Resultado pronosticado Pronóstico: Boca Juniors 2 - 0 Independiente Rivadavia. Los equipos argentinos que festejaron la consagración de Boca en Sudamericana: los cupos que libera El primer equipo que aprovechó la consagración de Boca fue Argentinos Juniors, que a pesar del trago amargo de este sábado de quedar afuera del Torneo Clausura ante Independiente, tras la final de la Sudamericana, se aseguró entrar de forma directa a la fase de grupos de la Libertadores. Esto es un alivio, ya que venía de quedar afuera en la Fase 2 este año contra Barcelona de Ecuador.