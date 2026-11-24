En la allsvenskan, liga del país europeo, un delantero protagonizó esta jugada viral, que fue festejada por sus propios hinchas.

En la Primera División de Suecia se vivió una insólita situación en el encuentro entre el local, Sirius y el Djurgården: a los 12 minutos del inicio del partido, Kristian Lien, delantero de la visita, falló un penal de forma adrede, lo que generó el festejo de sus hinchas.

Aunque pueda parecer extraño, la explicación tiene una base lógica : si el Djurgården ganaba el encuentro, su clásico rival, el Hammarby, se consagraba campeón de la liga. Tras el fallo, el partido terminó 1-0 a favor de Sirius, con gol de Matthias Nartey.

La victoria de Sirius permitió que el equipo llegue a igualar con 61 puntos al Hammarby en la cima del campeonato. En la última fecha, se definirá el campeón entre ambos equipos, mientras que el Djurgården buscará asegurar el tercer puesto.

Djurgården fans went wild after their own player Kristian Lien missed a penalty because they don’t want their rivals Hammarby to win the league. This is true hate pic.twitter.com/N08HOyYAPz — Troll Football (@TrollFootball) November 22, 2026

El antecedente en Argentina con River y Boca

Esta situación hizo que muchos hinchas recuerden la definición de la Liga Profesional de Fútbol 2022, en la que Boca enfrentaba a Independiente en La Bombonera y Racing a River en el Cilindro.

El Xeneize y la Academia peleaban por el título, con el primero llegando con un punto de ventaja a la última fecha. Durante toda la semana se especuló si el Rojo y el Millonario entregarían el resultado para no favorecer a sus clásicos rivales.

La definición terminó con un empate 2-2 en La Bombonera, con Independiente saliendo a buscar el resultado sin especulaciones, y con River venciendo a Racing 2-1 en el Cilindro, con un doblete de Miguel Ángel Borja.

Sin embargo, en el descuento y con el partido todavía 1-1, Racing tuvo un penal para abrochar el campeonato: Jonathan Galván se hizo cargo para la sorpresa de muchos y su flojo remate fue contenido por Franco Armani. Finalmente, Boca fue campeón en una definición que quedó para la historia.

¡ATAJÓ ARMANI! El arquero de River le atajó el penal a Jonathan Galván. #LPFxTNTSports pic.twitter.com/vpNaGcqMkk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 23, 2022

Instituto recibirá a River en su estadio

El club Instituto de Córdoba confirmó, a través de sus redes, que será local ante River en el estadio Monumental Presidente Perón, en busca de un lugar en las semifinales de los playoffs del Torneo Clausura.

Tranquilos…



En el Monumental Pdte. Perón, como siempre pic.twitter.com/MXTjU6d2FR — Instituto ACC (@InstitutoACC) November 24, 2026

La "Gloria" viene de clasificar a los cuartos de final tras vencer a Huracán por 2-1, en un partido en el que ejerció de local en el recinto Mario Alberto Kempes. En los últimos días se especuló con que volvería a disputar el encuentro ante el Millonario en el estadio mundialista, debido a que podría albergar a una gran cantidad de hinchas visitantes y al deterioro del césped causado por los shows realizados hace unos días.

La situación quedó expuesta luego del desmontaje de las estructuras utilizadas para una serie de recitales de Tan Biónica y María Becerra, que dejaron visibles daños en el césped del estadio ubicado en el barrio de Alta Córdoba.

Pese a esto, "La Gloria" confirmó este martes, a través de sus redes, que jugará como local en el Monumental Pdte. Perón. Lo hizo con un video junto a sus hinchas y el mensaje: "Tranquilos. En el Monumental Pdte. Perón, como siempre".