En la ida, fue igualdad 2 a 2 y ahora la serie se mudará a Bahía Blanca, donde el local tendrá ventaja deportiva.

La otra semifinal de la Reválida del Federal A tuvo un desenlace electrizante y dejó una serie completamente abierta. Douglas Haig y Olimpo de Bahía Blanca empataron 2-2 en el estadio Miguel Morales de Pergamino , en un encuentro que tuvo goles, polémicas arbitrales y una definición agónica. El conjunto local estuvo dos veces arriba en el marcador, pero no pudo sostener la diferencia ante un rival que encontró en Braian Guille a su gran figura.

El partido comenzó con Douglas decidido a aprovechar la localía y buscar una ventaja para viajar con mayor tranquilidad a Bahía Blanca. Sin embargo, la primera gran controversia llegó a los 34 minutos del primer tiempo. El árbitro Guillermo González, a instancias del asistente Hugo Fleitas, sancionó penal por una supuesta mano de Luciano Lapetina dentro del área.

La decisión provocó fuertes protestas de los futbolistas de Olimpo. En las imágenes de la transmisión quedó la discusión sobre la infracción, ya que el defensor parecía disputar la pelota con el cuerpo y la pierna.

"Insólito"Por el penal en contra que le cobraron a Olimpo ante Douglas Haig. https://t.co/lBcqhLBxGE — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 22, 2026

Pese a los reclamos, el juez mantuvo su determinación y Guillermo Pereira convirtió desde los doce pasos para establecer el 1-0.

La visita salió decidida a buscar la igualdad en el complemento y la consiguió a los cinco minutos. Braian Guille ejecutó un tiro libre extraordinario, con un remate preciso que dejó sin posibilidades al arquero local. El 1-1 volvió a poner en carrera al equipo bahiense.

"Braian Guille"Por el golazo del jugador de Olimpo ante Douglas Haig. https://t.co/SwY8sr0Su6 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 22, 2026

Douglas no se resignó y encontró nuevamente la ventaja a los 39 minutos del segundo tiempo. Después de un córner y una serie de rebotes en el área, Joaquín Castellano apareció para empujar la pelota y desatar el festejo en el Miguel Morales. Parecía que el Fogonero se quedaba con el primer capítulo de la eliminatoria.

Pero todavía quedaba una sorpresa. En tiempo adicionado, a los 46 minutos, Guille volvió a aprovechar una desatención defensiva de Douglas, presionó la salida y capitalizó el error de Mariano Mauri para marcar el 2-2 definitivo. Un golpe durísimo para el conjunto de Pergamino, que había tenido la victoria en sus manos.

Olimpo define en Bahía y tiene las de ganar

Con la igualdad, la eliminatoria se trasladará al estadio Roberto Carminatti el próximo domingo 29 de noviembre. Olimpo cuenta con ventaja deportiva por su mejor ubicación en la tabla general, por lo que avanzará a la final tanto con una victoria como con otro empate. Douglas, dirigido por Hernán Medina, estará obligado a ganar como visitante para seguir en carrera.

Para Cipolletti, el resultado también tiene importancia: de esta llave saldrá uno de los posibles adversarios en la final por el segundo ascenso a la Primera Nacional, siempre que el Albinegro consiga superar a Sarmiento de La Banda en la otra semifinal.

La definición en Bahía promete ser intensa. Douglas dejó escapar dos veces la ventaja y Olimpo consiguió un empate que, por cómo se dio el partido, puede valer muchísimo.

En la final no hay ventaja deportiva

Cipolletti y Olimpo cuentan con un beneficio reglamentario en las semifinales de la Reválida del Federal A, pero ese criterio no se aplicará en la definición por el segundo ascenso a la Primera Nacional. En caso de igualdad en el resultado global, habrá penales.

El camino hacia el segundo ascenso del Federal A tiene una particularidad reglamentaria que conviene tener en cuenta. Mientras se disputan las semifinales de la Reválida, Cipolletti y Olimpo cuentan con ventaja deportiva frente a sus respectivos rivales, Sarmiento de La Banda y Douglas Haig. Esto significa que, si las series terminan igualadas en puntos y diferencia de goles, ambos avanzarán por haber obtenido una mejor ubicación en la fase correspondiente.

Sin embargo, ese beneficio desaparece en la instancia decisiva. En la final por el segundo ascenso no habrá ventaja deportiva, por lo que, si los dos partidos terminan con igualdad en el resultado global, el campeón se definirá mediante una serie de penales.

Hay otro dato importante para el Albinegro: en caso de superar a Sarmiento de La Banda y meterse en la final, Cipolletti tendrá la posibilidad de definir la serie como local en La Visera de Cemento. Esa condición se explica por su participación en la final por el primer ascenso, que perdió frente a San Martín de Formosa.

Tras los empates de este domingo por las semifinales, tanto los dirigidos por Fabián Enríquez como los comandados por Carlos Mungo son favoritos en casa, pero saben que no se pueden relajar.