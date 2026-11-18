El aurinegro bahiense pasó por ventaja deportiva tras empatar en casa. Irá contra Douglas Haig en semifinales.

Olimpo de Bahía Blanca se convirtió en el último clasificado a las semifinales de la Reválida del Federal A. El Aurinegro empató, el miércoles por la noche, 1 a 1 como local ante Kimberley de Mar del Plata. Así se repitió el resultado de la ida y consiguió avanzar gracias a la ventaja deportiva, después de cerrar la serie con un global de 2 a 2.

El equipo bahiense comenzó el partido de la mejor manera. Con un derechazo cruzado, Braian Guille abrió el marcador antes del primer minuto de juego , cuando apenas habían transcurrido unos segundos en el estadio Roberto Carminatti.

"10 segundos"Porque fue lo que tardó Braian Guille para darle a Olimpo por el momento la clasificación a las semifinales del reducido. https://t.co/J8KNJflcBB — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 18, 2026

Sin embargo, Kimberley no se rindió y encontró el empate a los 29 minutos del segundo tiempo, a través de Luis Miguel Pérez, quien había ingresado desde el banco y marcó un golazo desde afuera del área.

"Luis Miguel Pérez"Por el golazo del jugador de Kimberley ante Olimpo. https://t.co/LHllc24nFG — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 18, 2026

El Dragón apretó en el cierre y estuvo cerca de cambiar la historia, pero Olimpo logró sostener la igualdad y aprovechó su mejor ubicación en la fase regular para meterse entre los cuatro mejores.

De esta manera, quedaron definidos los cruces de semifinales: Cipolletti enfrentará a Sarmiento de La Banda y Olimpo se medirá con Douglas Haig de Pergamino.

El escenario que mira Cipolletti

La clasificación de Olimpo también marca el panorama que puede encontrar Cipolletti si consigue superar a Sarmiento. El equipo de Fabián Enríquez tendrá la ventaja deportiva en su serie y definirá como local en La Visera de Cemento, una condición que también tendrán los bahienses ante Douglas Haig.

En caso de que ambos equipos avancen, podrían cruzarse en la final de la Reválida por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Sería una definición sin precedentes con formato de ida y vuelta. Durante esta temporada ya se cruzaron en el Carminatti y empataron 1 a 1 por los golazos de Guille y Andrés Almirón.

Andrés Almirón y una celebración a la altura de su golazo. Fotos: Luis Amaolo

Para llegar a esa instancia, primero deberán superar dos compromisos exigentes: Cipo tendrá que hacerse fuerte en Santiago del Estero y después resolver la serie ante su gente, mientras que Olimpo deberá sortear a un Douglas Haig que viene de una clasificación agónica.

La pelea por el último lugar en la Primera Nacional entra así en su etapa decisiva, con cuatro equipos que mantienen vivo el objetivo del ascenso.