El Albinegro partirá el jueves a las 19 desde el estadio rumbo a La Banda, donde enfrentará a Sarmiento por la ida de las semifinales de la Reválida.

Cipolletti sigue alimentando la ilusión del ascenso a la Primera Nacional y se prepara para afrontar una nueva semifinal del Federal A. Después de eliminar con contundencia a Juventud Antoniana, el equipo de Fabián Enríquez deberá superar otro desafío antes de salir a la cancha: un largo viaje de más de 1.600 kilómetros hasta La Banda, Santiago del Estero , para enfrentar a Sarmiento.

El Albinegro volverá a definir una serie en La Visera de Cemento y contará con ventaja deportiva. Sin embargo, antes tendrá que afrontar uno de los traslados más exigentes de la temporada, esta vez por tierra.

Las distancias se convirtieron en otro rival para el Capataz durante la Reválida. En los cuartos de final, la dirigencia logró organizar un viaje en avión a Salta y evitó que el plantel recorriera 2.018 kilómetros en colectivo. Ahora, con apenas unos días entre una instancia y otra, la situación será diferente.

Estefania Petrella

El avión quedó descartado por los costos

Desde la dirigencia intentaron repetir lo hecho en el viaje a Salta, pero el presupuesto necesario para trasladar a toda la delegación resultó demasiado elevado. “Nos vamos en el cole, no pudimos juntar los recursos para ir en avión. Estaba demasiado caro, lo intentamos pero el presupuesto y el gasto era muy elevado”, explicó Marcelo Bastías a este medio.

La clasificación de Sarmiento se conoció el domingo, horas después de que Cipo terminara su compromiso ante el Santo. El conjunto santiagueño eliminó a Alvarado en Mar del Plata, después de igualar 0 a 0 en el estadio José María Minella.

Con el rival confirmado, Cipolletti comenzó a evaluar las alternativas para llegar a La Banda. Sin embargo, los precios de los pasajes aéreos complicaron las posibilidades de viajar por esa vía. Entre una semana y otra, los boletos de ida y vuelta hacia Santiago del Estero se ofrecían entre 1.700.000 y 2.000.000 de pesos por persona.

De esta manera, el Albinegro tendrá que recorrer aproximadamente 1.616 kilómetros de ida por tierra para disputar el primer encuentro de semifinales y la misma distancia para el regreso.

Sebastián Fariña Petersen

Cipo convoca a sus hinchas para una nueva despedida

La delegación partirá el jueves a las 19 desde La Visera de Cemento, sobre calle O'Higgins, y desde la dirigencia invitan a los hinchas a acercarse al estadio para despedir al plantel. La convocatoria busca repetir una de las imágenes más emotivas que dejó la campaña del Albinegro: el acompañamiento de su gente incluso antes de comenzar los viajes.

Un mes atrás, cuando el equipo partió rumbo a Mar del Plata para enfrentar a Alvarado en las semifinales por el primer ascenso, los simpatizantes se acercaron para brindarles su apoyo y transmitirles el aliento de toda una ciudad. Ahora, con Cipolletti otra vez entre los cuatro mejores equipos de la Reválida, se espera otra despedida multitudinaria.

Una semana a puro entrenamiento

El viaje también obligó al cuerpo técnico a modificar la planificación habitual de la semana. En esta oportunidad, los futbolistas no tuvieron el martes libre, como suele ocurrir después de los partidos. La decisión estuvo relacionada con el cronograma del traslado.

El plantel partirá el jueves por la tarde con la intención de llegar a Santiago del Estero con suficiente margen para descansar, recuperarse del desgaste del viaje y realizar una práctica antes del encuentro.

Sarmiento también llega con una importante carga de kilómetros. El conjunto de La Banda disputó su último compromiso en Mar del Plata y recorrió aproximadamente 2.920 kilómetros entre ida y vuelta para conseguir la clasificación frente a Alvarado.

Omar Novoa

La incógnita del horario en Santiago del Estero

Mientras Cipolletti organiza su traslado, todavía resta conocer un detalle importante: el horario del partido de ida. Por el momento, no existe una confirmación oficial por parte de Sarmiento. De manera extraoficial, se menciona la posibilidad de que el encuentro se dispute a las 19:30.

Las altas temperaturas que suelen registrarse en La Banda podrían influir en la elección de un horario cercano al anochecer, para evitar las horas de mayor calor. Una situación similar se presentó cuando Cipolletti visitó a Sol de América en Formosa, donde el calor y la humedad fueron factores que se tuvieron en cuenta.