El lateral derecho de River realizó un cambio que podría marcar un nuevo rumbo en su carrera futbolística.

Gonzalo Montiel tomó una decisión importante que podría impactar directamente en su futuro: el lateral derecho de River cambió de representante . Después de seis años, el jugador de la selección argentina dejó de trabajar con Pablo Sabbag, con quien estaba desde 2020.

Cachete había contratado a Sabbag en esa época para reemplazar a Marcelo Carraceda, su primer representante, en búsqueda de una salida hacia Europa, donde finalmente aterrizó y tuvo pasos por Sevilla y Nottingham Forest antes de regresar al Millonario.

Montiel firmó con la agencia The Team , que tiene en su portafolio la representación de una gran figura del fútbol europeo como Federico Valverde, aunque también trabajan con deportistas por fuera del fútbol.

"Bienvenido Gonzalo Montiel. Un campeón del mundo que volvió a donde empezó. El surgido en las Inferiores de River volvió a casa tras períodos en España e Inglaterra. Nervios de acero, corazón de River", fue la presentación en las redes de la agencia.

Con respecto a su futuro, el lateral derecho de 29 años tiene contrato hasta diciembre de 2028 con River, y no parece estar en sus planes marcharse, ya que es uno de los grandes referentes del vestuario y uno de los jugadores más queridos por la hinchada.

River espera por una reducción de la sanción a Montiel

Montiel recibió una dura sanción por su expulsión en el superclásico, tras una patada a Lautaro Blanco: el lateral fue condenado a cumplir tres fechas de suspensión, por lo que recién podría volver en una eventual semifinal del Torneo Clausura.

El informe del árbitro Nicolás Ramírez mencionaba sobre la acción que era "juego brusco grave, producto de una fuerte entrada sobre Lautaro Blanco". Sin embargo, la información es que la cantidad de fechas se debe a los gestos que hizo al salir de La Bombonera.

River pidió por una reducción de la sanción y tiene esperanzas de que el Tribunal de Disciplina falle a su favor y Montiel pueda jugar los octavos de final ante Lanús (ya que cumplió una fecha en el encuentro ante Aldosivi) o en un eventual cruce de cuartos de final contra Instituto o Huracán.

“River está ESPERANZADO en que le reduzcan la sanción a Gonzalo Montiel y pueda JUGAR vs Lanús



Sin embargo es difícil, HOY el titular es Giovanni González”



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El titular que River pierde el resto de la temporada

El mediocampista de River, Aníbal Moreno, será intervenido quirúrgicamente a raíz de la discopatía lumbar que arrastra desde hace por lo menos tres meses y le impide jugar con regularidad para el equipo de Leonardo Ponzio.

La recuperación del ex Palmeiras demandará un largo tiempo y la intención del Millonario es que se sume a la pretemporada de enero, por lo que no estará en todos los playoffs del Torneo Clausura (si es que River logra avanzar de ronda).

Aníbal Moreno será intervenido quirúrgicamente a raíz de la discopatía lumbar que lo aqueja hace más de tres meses.



La intención es que esté para realizar la pretemporada en 2027 pic.twitter.com/Tgi8Oe8pPz — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 17, 2026

Moreno disputó apenas seis partidos del Torneo Clausura (de 16 posibles), un encuentro de Sudamericana y uno de Copa Argentina en todo el semestre. La intención del cuerpo médico en un inicio fue realizar bloqueos en la zona para reducir el dolor, pero finalmente se decidió que pase por el quirófano, por el largo tiempo que lleva sin jugar sin síntomas de una recuperación.