Polémica por la fuerte sanción a Montiel tras su expulsión contra Boca: River apelará la decisión

El lateral derecho del Millonario se perderá varios partidos por la patada a Blanco y los posteriores gestos en La Bombonera.

River sufrió dos expulsiones en el superclásico contra Boca : Lucas Martínez Quarta recibió la roja a los 10 minutos del primer tiempo y Gonzalo Montiel a los 35 de la segunda mitad. Este jueves se conocieron las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina, que generó polémica por la cantidad de fechas contra el lateral derecho.

El informe del árbitro Nicolás Ramírez mencionaba sobre la acción que era "juego brusco grave, producto de una fuerte entrada sobre Lautaro Blanco". Por eso, el Tribunal decidió darle tres fechas de sanción al campeón del mundo, que podrá volver para una hipotética semifinal del Torneo Clausura. River apelará la decisión en búsqueda de la reducción.

La fuerte polémica en los medios y las redes sociales se armó porque ningún jugador en este campeonato fue sancionado con más de dos fechas por una acción de juego brusco.

DURÍSIMA SANCIÓN A MONTIEL POR SU EXPULSIÓN EN EL SUPERCLÁSICO El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó a Gonzalo Montiel con tres fechas de suspensión por su expulsión ante Boca De esta manera, el lateral derecho se perderá los octavos de final del Torneo Clausura… pic.twitter.com/LuoVa8vFGV

Sin embargo, se puede argumentar que el caso de Montiel es diferente si se toman en cuenta los gestos que hizo en La Bombonera al salir expulsado: recordó la final de la Libertadores 2018 en la que River venció a Boca.

Tres fechas le dieron a Montiel.

Este año estos fueron los castigos por juego brusco grave, que es lo que dice el informe de Montiel: a tres les dieron una fecha y a ocho, dos fechas (a uno después se la bajaron a uno). Todo muy claro.



Datos: @mavegol pic.twitter.com/r2eYnYh4Mq — Guido Glait (@gglait) November 5, 2026

Por su parte, Martínez Quarta, al que le sacaron tarjeta roja por cortar una ocasión manifiesta de gol, solo recibió una fecha de suspensión, que ya cumplió en el encuentro de esta tarde contra Aldosivi.

BUENAS NOTICIAS: MARTINEZ QUARTA ESTARÁ DISPONIBLE PARS 8VOS



El defensor recibió UNA FECHA de suspensión. pic.twitter.com/rHQjrPmcXk — Info Gallardista (@InfoGallardista) November 5, 2026

El exabrupto de Horacio Pagani al hablar de Montiel

La información sobre las tres fechas que recibió Montiel ya estaba circulando en los grandes medios y en las redes sociales horas antes de la publicación oficial del Tribunal de Disciplina, y los periodistas opinaban sobre si era exagerada o justa.

En el marco de este debate, en el programa Estudio Fútbol de TyC Sports, el periodista Horacio Pagani tuvo un fuerte exabrupto, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, con hinchas de River repudiando sus palabras.

En el medio de la discusión sobre si era excesiva la posible sanción de tres fechas, el programa pasó al móvil con el periodista que cubre a River, pero en un micrófono se escuchó a Pagani dar una fuerte sentencia: "Yo le daría cinco fechas a ese hijo de puta".

“YO LE DARÍA 5 FECHAS A ESE HIJO DE PUTA” - La frase de Horacio Pagani cuando hablaban de la sanción a Gonzalo Montiel https://t.co/uKbpYG3ejz pic.twitter.com/dII5IaAd1H — PaseClave (@paseclave__) November 5, 2026

El posible rival de River para el Torneo Clausura

River le ganó a Aldosivi y terminará cuarto en la Zona B del Torneo Clausura y jugará los octavos de final de local, excepto que Belgrano le gane por cuatro goles o más a Gimnasia de La Plata o Barracas venza por cinco o más goles a Racing. En caso de que ocurra alguna de las dos situaciones mencionadas, el Millonario caerá a la quinta o sexta posición.

Por ahora, el rival más probable del equipo de Ponzio es Lanús, pero se pueden dar otros cruces, hasta con Boca. El Xeneize marcha segundo en la Zona A y, al estar en una posición par al igual que River, por el momento se encuentra del otro lado de la llave. Sin embargo, una serie de resultados podrían posicionarle en el cuarto o tercer lugar.

Si Boca cae al cuarto lugar, de todas maneras seguiría en el otro lado del cuadro y se cruzaría con River en una final. En cambio, si empata y Vélez gana, puede quedar tercero. En ese caso, el Superclásico se adelantaría para la semifinal. El Fortín, Defensa y Justicia y Newells son otros posibles rivales del Millonario.