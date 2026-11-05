Luego de la ceremonia que vio como ganador a Harry Kane, se dieron a conocer como votaron los periodistas de distintas partes del mundo.

Quiénes fueron los periodistas que votaron por Messi en la elección del Balón de Oro.

Luego de la gala del Balón de Oro 2026 realizada en Londres y que coronó como mejores futbolistas de la temporada al inglés Harry Kane y la española Alexia Putellas en sus respectivas categorías, se dio a conocer los votos de algunos de los periodistas que oficiaron de jurado en el tradicional galardón que entrega anualmente la revista France Football. En ese sentido, se conoció quiénes votaron a Lionel Messi y la nacionalidad de cada uno.

De acuerdo con la publicación del sitio oficial del Balón de Oro, el experimentado cronista de Record TV, Cléber Machado , le dio su voto a Messi como mejor futbolista masculino y fue uno de los seis miembros del jurado que vieron al delantero de 39 años como el máximo favorito. El veterano conductor de 64 años colocó al astro argentino que brilla en el Inter Miami en lo más alto de su lista personal, aunque el premio fue finalmente para Harry Kane. Machado ubicó al delantero del Bayern Múnich apenas cuarto en su preferencia y el podio lo completaron Kylian Mbappé y Rodri. Recién en el sexto puesto de su elección apareció un compatriota: Vinicius Júnior.

Entre los otros periodistas que eligieron a Messi como el mejor se encontraron el argentino Ezequiel Fernández Moores (La Nación), el bielorruso Sergueï Nikolaïev (Pressball), el chino Luo Ming (Titan Sports), el emiratí Osama Mohamad Alamri (Abu Dhabi Sports TV) y el panameño Humberto Cornejo (La Prensa). Al finalizar la votación, el rosarino terminó en el quinto lugar de la tabla general, con 612 puntos. De esta manera, en total fueron seis los periodistas que ubicaron en primer lugar al capitán de la Albiceleste.

Por su parte, Mariana Spinelli, presentadora de O’Globo, eligió a la jugadora del Barcelona Alexia Putellas como la mejor futbolista en la rama femenina. Detrás de la española, siguieron en su línea de preferencia las jugadoras del conjunto catalán Patri Guijarro y la polaca Ewa Pajor.

Cómo funcionan las votaciones del Balón de Oro

El Balón de Oro masculino lo decide un jurado internacional de periodistas especializados en fútbol, con un representante de cada país que figure entre los 100 mejores del ranking FIFA al momento en que se anuncian los nominados. El período de evaluación de la edición 2026 abarcó del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026, con actuaciones de clubes y selecciones nacionales como base de análisis.

Los periodistas, de distintos rincones del planeta, reciben la invitación por parte de la France Football, la prestigiosa revista encargada de organizar anualmente la ceremonia de premiación.

Los votos se definen a partir de tres criterios, en orden de importancia: rendimiento individual —incluyendo actuaciones decisivas y destacadas—, rendimiento colectivo y títulos ganados, y clase y juego limpio.

Cada jurado elige a diez jugadores por orden de preferencia. El primero recibe 15 puntos, el segundo 12, el tercero 10, y así en descenso hasta 1 punto para el décimo. El trofeo se otorga a quien acumule la puntuación más alta al cierre de la votación.