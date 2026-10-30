Fabrizio Romano sorprendió al confirmar si Messi vuelve Newell's o no

El destacado periodista en mercado de pases lanzó una sorpresiva confirmación sobre la posibilidad de un regreso. Qué dijo.

El sueño de los hinchas de Newell's está intacto, y cada día imaginan en su mente la vuelta de Lionel Messi a pesar de que no ha hecho declaraciones al respecto sobre esta posibilidad. Sin embargo el deseo sigue y aunque pasen los años los leprosos están expectantes de situaciones que puedan alimentar el anhelo, como el retiro de la Selección argentina.

Lo cierto es que Messi empezó a delinear su carrera para ir enfocándola hacia el retiro, desde la decisión de sumarse al Inter Miami en julio de 2023 para salir de la elite del fútbol, hasta la salida del combinado nacional. En este contexto de decisiones, está latente en el hincha esta posibilidad de volver a vestir la camiseta que lució durante sus primeros años de inferiores.

El periodista italiano Fabrizio Romano, reconocido mundialmente por su gran labor en mercados de pases, se lanzó en su cuenta personal de X (ex Twitter) con una fuerte revelación sobre el futuro de Messi y la posibilidad de que una su camino con el elenco de su Rosario natal.

El vicepresidente de Newells abrió una pequeña puerta para que Lionel Messi vista la camiseta del club.

"Leo Messi, no planea un regreso a Newell’s Old Boys ya que está completamente enfocado en Inter Miami. Messi quiere continuar hasta 2028… y tal vez más allá, por decidir más adelante", confesó sobre el astro rosarino que quedó quinto en la lucha por el Balón de Oro 2026.

Leo Messi, not planning Newell’s Old Boys comeback as fully focused on Inter Miami.



Messi wants to continue until 2028… and maybe beyond, to be decided later on. pic.twitter.com/nSEsIZRE77 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2026

Bombazo: Carlitos Tévez confirmó si Messi y Riquelme estarán en su despedida en La Bombonera

Carlitos Tévez se prepara para la su despedida del fútbol, en una noche donde se recordará y le pondrá cierre a la tremenda carrera futbolístic que protagonizó desde su debut en octubre de 2001 hasta el punto final puesto en junio de 2022. En diciembre La Bombonera le abrirá las puertas para que pise su amado club con distintas figuras del fútbol mundial que lo acompañarán en una noche histórica.

En diálogo con su excompañero Río Ferdinand, con quien compartió en el Manchester United, habló sobre la presencia de Juan Román Riquelme, excompañero y actual presidente del xeneize, y Lionel Messi, uno de los mejores jugadores que tiene la historia del fútbol mundial. Tévez metió un bombazo y confirmó si estarán o no.

Messi y Riquelme, presentes en la despedida

Tras ser consultado por Rio, Tévez respondió: “Messi va a jugar y Riquelme también”. Cabe recordar que el evento en el que se despedirá un ídolo del club, está programado para el domingo 20 de diciembre en el mítico estadio.

"Messi y Riquelme van a jugar"



Carlos Tevez confirmó las presencias del campeón de mundo y el presidente de Boca en su partido despedida en La Bombonera. pic.twitter.com/HVUMpmbbiu — Corta (@somoscorta) October 29, 2026

Más allá de estas dos presencias estelares, se espera que Ferdinand se sume a los festejos como también otras figuras internacionales con las que compartió equipo. Por un momento, sonó el nombre de Cristiano Ronaldo para ser parte aunque no hubo confirmación oficial al respecto.