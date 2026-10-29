La historia del ex compañero de Messi en el Barcelona que tras el retiro trabajó en un local de ropas.

El ex defensor francés Jérémy Mathieu reveló en las últimas horas que atravesó una dura depresión tras el final de su carrera de futbolista profesional, que ocurrió en 2020 luego de una rotura de ligamentos cruzados cuando jugaba en el Sporting de Lisboa. El ex Barcelona explicó que pasó cuatro años aislado en su casa, sin interés incluso por ver partidos, y que su esposa e hijos fueron centrales para salir de esa oscura etapa de su vida.

En una entrevista con SO FOOT, Mathieu relató que la lesión alteró sus planes, ya que pretendía extender su carrera por otros dos años. La interrupción repentina de su actividad, sumada a problemas personales que no detalló por una causa judicial en curso, derivó en un cuadro depresivo. “Las cosas fueron complicadas después de mi lesión en el Sporting. Terminé mi carrera en 2020, a raíz de una rotura de ligamentos cruzados. Todo se detuvo de manera brusca. Llevaba una férula en la rodilla y no podía hacer gran cosa. Después entré en un espiral negativo. Tuve una depresión, no hay que ocultarlo", comenzó relatando.

"Extrañaba el campo, los vestuarios, todo lo que habíamos conocido. No tuve tiempo de preparar mi vida después de la carrera a causa de esa lesión. Todavía pensaba jugar dos años más, así que mentalmente me costó aceptar la situación. Sabía lo que representaba una rotura de ligamentos cruzados: ya había vivido eso en Toulouse, con nueve meses sin jugar. Mentalmente, a veces ya tenía menos ganas de ir a entrenar. Solo quería jugar. Así que decidí parar de un día para otro”, declaró, quién fue compañero de Lionel Messi en la época dorada del Barcelona .

Mathieu, de 42 años, aseguró que no se arrepiente de haber dejado el fútbol, aunque reconoció que la decisión estuvo acompañada por un período de incertidumbre. También dijo que quería dedicar más tiempo a su familia, pero que la depresión dificultó esa convivencia. El ex internacional francés, que ganó la Champions League con Barcelona en 2015, describió el impacto de la depresión en su vida cotidiana. Explicó que su rutina se limitaba a permanecer en su hogar y que ni siquiera el fútbol, la actividad que había marcado su vida, conseguía captar su atención.

Las declaraciones de Mathieu

“Fue complicado. Estuve deprimido durante cuatro años. Por suerte, mi esposa estuvo ahí para ayudarme a salir adelante. Ya no sabía qué hacer. Estaba totalmente perdido”, afirmó Mathieu. Luego amplió el relato sobre aquel período: “Durante cuatro años no hice nada. Me quedaba en casa las 24 horas del día. Salía de vez en cuando, pero nunca durante mucho tiempo. Me quedaba en el sofá, frente al televisor, con el teléfono. Incluso el fútbol ya no me interesaba. Miraba un tiempo y, si el partido era malo, cambiaba de canal. Daba vueltas: me levantaba del sofá, caminaba por mi casa y suspiraba”.

El ex jugador afirmó que no recurrió a un acompañamiento psicológico. Aclaró que no cuestiona a quienes buscan esa ayuda, pero que eligió enfrentar el proceso junto con su familia. Reconoció, además, que sus hijos y su esposa padecieron las consecuencias de su estado de ánimo. “No, y no me arrepiento. Intenté salir adelante con mi mujer y mis hijos. Al final funcionó. Ahora estoy mejor. Podría haber pedido ayuda psicológica, no hay ningún problema con eso. Pero, como soy un luchador, me dije que tenía que salir de esto, pasara lo que pasara. Esta situación afectó a mis hijos. Estaban un poco disgustados de verme así. Mi mujer también. Fue duro”, sostuvo.

Mathieu planteó que el dinero acumulado durante una carrera de alto nivel no evita problemas de salud mental. “El dinero no representa nada. Lo humano marca toda la diferencia”, resumió al ser consultado sobre si los recursos materiales que obtuvo como futbolista habían impedido su caída.

Tras su abandono de la actividad profesional, el ex defensor trabajó durante casi un año como vendedor en una sucursal de un reconocido local de venta de artículos y equipamiento deportivos. La decisión generó comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios supusieron que atravesaba dificultades económicas. Mathieu rechazó esa interpretación y explicó que buscaba recuperar una vida social luego de años de encierro.

Cómo se encuentra hoy en día

“Empecé a trabajar en Intersport hace dos años. Allí tuve el clic para salir de ese mal momento. Ese trabajo me permitió recuperar el color, reencontrar una vida social y, al final, volver a vivir. Mi mujer también había retomado pequeños trabajos, tranquilamente. Antes estábamos juntos todo el tiempo y se volvía cada vez más complicado. El hecho de que cada uno trabajara por su lado nos hizo bien. También volví a ver a amigos”, relató. Ante las versiones sobre una posible crisis financiera, fue categórico: “No, ni de cerca. No estoy en la calle. Solo necesitaba recuperar una vida social para salir adelante”.

Mathieu cuestionó las reacciones que recibió después de que se difundiera una fotografía suya con el uniforme de la tienda. “No lo entiendo. Es mezquino. La mayoría de esas personas están detrás de su computadora. No conocen ni mi vida ni lo que viví. Solo ven el dinero, nunca el lado humano. Muchos escribieron que estaba arruinado y que no había invertido. Cuando los clientes me encontraban en Intersport, algunos también me preguntaban: ‘¿Por qué estás acá? Estabas en Barcelona, ¡tenés mucho dinero!’. Pero no tenía nada que ver con eso”, esbozó.

El ex futbolista señaló que el empleo le devolvió una dinámica similar a la de un vestuario. Contó que mantuvo una buena relación con sus compañeros y que el contacto con clientes y amigos ayudó a romper el aislamiento.

Mathieu inició una nueva etapa como entrenador del equipo sub-15 de Aix-en-Provence, mientras realiza el curso para obtener el diploma de entrenador de fútbol, que le permitirá dirigir en categorías regionales de Francia. Su intención es trabajar en un centro de formación y transmitir su experiencia a futbolistas jóvenes. “Si no me hubiera lesionado y hubiera podido terminar mi carrera normalmente, me habría lanzado directamente a entrenar. Apenas recuperé energía después de mi depresión, me lancé”, explicó.