Cristiano Ronaldo le ganó a Messi una votación histórica del Balón de Oro

El premio obtenido por el portugués en 2008 fue elegido por los fanáticos por encima de la edición 2012 del argentino.

Cristiano Ronaldo volvió a imponerse en una comparación histórica con Lionel Messi . Esta vez no fue por una estadística ni por un premio entregado por un jurado, sino por una votación abierta a los fanáticos organizada por el Balón de Oro . El reconocimiento que el portugués recibió en 2008 fue elegido como el mejor de todos los tiempos, mientras que la edición ganada por el argentino en 2012 terminó en el segundo lugar.

La elección enfrentó distintas versiones de futbolistas que marcaron época y puso frente a frente dos temporadas que todavía hoy forman parte de cualquier debate sobre rendimientos individuales. En el caso de Cristiano, 2008 fue el año en que ganó por primera vez el Balón de Oro y también el momento de su consolidación definitiva como figura mundial.

Con la camiseta del Manchester United , el portugués conquistó la Premier League y la Champions League , además de terminar como máximo goleador del campeonato inglés con 31 tantos . Esa combinación entre producción individual y títulos colectivos fue la que llevó a los hinchas a elegir ese galardón por encima del resto.

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Messi quedó segundo con su Balón de Oro de 2012, una temporada construida alrededor de un registro goleador extraordinario. El rosarino convirtió 91 goles en 69 partidos durante ese año calendario, una marca que quedó asociada a una de las mejores versiones de su carrera y que todavía funciona como referencia cuando se repasan sus números más impactantes.

El resultado no modifica, de todos modos, el dominio histórico del argentino dentro del premio. Messi continúa siendo el máximo ganador del Balón de Oro, con ocho conquistas, una cifra superior a la de cualquier otro futbolista.

Cómo fue la votación que ganó Cristiano Ronaldo

La iniciativa comenzó a principios de octubre y permaneció abierta hasta el 27 de octubre a las 00 de París, las 19 del día anterior en Argentina. Para participar, cada usuario debía pagar un euro por voto.

El sistema permitía votar más de una vez e incluso repetir la elección sobre el mismo futbolista, por lo que no se trató de una consulta limitada a un sufragio por persona. La organización informó que Cristiano Ronaldo fue el más elegido, aunque no publicó los porcentajes finales ni la diferencia exacta sobre Messi.

La lista reunió a ganadores múltiples del Balón de Oro y no se limitó a los dos grandes protagonistas de las últimas décadas. También participaron Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

Todos los candidatos habían ganado el premio al menos dos veces, por lo que la propuesta buscó comparar distintas épocas a partir de una edición concreta de cada figura.

Un nuevo capítulo en la comparación entre Messi y Cristiano

El resultado volvió a colocar a Messi y Cristiano en el centro de una comparación que atravesó buena parte de las últimas dos décadas. Esta vez, el portugués se quedó con la elección de los hinchas gracias a su versión de 2008, mientras que el argentino fue reconocido por lo hecho cuatro años más tarde.

Cristiano se llevó así este reconocimiento especial del Balón de Oro, mientras Messi conserva el récord principal del premio: nadie ganó más veces la distinción que el capitán argentino.