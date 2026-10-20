Un DT defenestró a Cristiano Ronaldo y contó su experiencia caótica dirigiéndolo: "Le falló al equipo y a mi"

Una figura del fútbol internacional cargó directo contra el portugués y contó la mala experiencia que tuvo dirigiéndolo. Las fuertes frases.

Cristiano Ronaldo es una de las figuras más importantes que ha tenido el fútbol mundial durante su historia por lo conseguido a nivel personal y colectivo. Sin embargo, en medio del escándalo con la Selección de Portugal , algunas figuras que lo tuvieron a su cargo en distintos clubes tienen opiniones cruzadas sobre su persona.

En las últimas horas un DT que lo entrenó en una de las últimas etapas suyas en el fútbol europeo fue durísimo y lo defenestró con críticas que llamaron la atención. En declaraciones con el medio The Athletic, de The New York Times, el líder estratégico llegó a decir que "le falló al equipo" y también a él.

“Le falló al equipo y me falló a mí, porque habíamos planificado con él”, comenzó diciendo Erik Ten Hag, el DT holandés que lo tuvo en su plantel en Manchester United. “Viajé a Portugal para hablar con él sobre mis objetivos antes de llegar al United. Obviamente, es uno de los mejores de la historia del fútbol. Lo respetaba mucho. Pero en ese momento, como entrenador, tuve que tomar una decisión racional y mantener en el equipo a los jugadores que admiro”.

A pesar de haber sido el goleador del equipo en la temporada 2021-2022, su camino se modificó desde la llegada de Ten Hag debido a que buscaba mayor presión e intensidad sin pelota.

En la siguiente temporada, todo cambió y dejó de ser el titular indiscutido. Se complicó la situación: en un duelo ante Tottenham se negó a entrar desde el banco y se fue del estadio de forma temprana.

En el relato, el DT contó que el jugador no se preparó de la forma correcta para el sistema intenso que pretendía inculcar en su equipo: “Según Ten Hag, Ronaldo se ausentó de las sesiones de entrenamiento, no logró elevar su frecuencia cardíaca al nivel requerido cuando entrenaba”, escribió el medio que entrevistó al experimentado DT.

“Muchas veces le decía: ‘Ronnie, todos quieren trabajar para ti y llevarte a la posición correcta, pero si no puedes llegar al área, no puedes marcar’”, dijo.

Erik habló sobre la evaluación del jugador en ese momento: “No era capaz de hacerlo. Es una idea equivocada atribuirme que esperaba que él hiciera la presión, que estaba agotado. Pero no podía hacerlo”, dijo y sumó: “No corría ni con posesión ni sin posesión. La razón era que no se había preparado”.

“Todo equipo de primer nivel debe apoyar a su mejor jugador, pero el mejor jugador debe trabajar por el equipo”, sumó más tarde el neerlandés.

Sorpresivamente, contó los llamativos consejos que le daba CR7 a sus compañeros: “Les decía a los jugadores: ‘Guarden las piernas en los entrenamientos’”, dijo y agregó: “Entiendo eso cuando estás en una forma física excelente; tienes sesiones y puedes guardar las piernas. Pero primero tienes que entrenarte para alcanzar los niveles físicos adecuados”.

“Los jugadores tienen que actuar, tienen una gran responsabilidad. Para algunos, el fútbol no era la máxima prioridad. Y para algunos, el United tampoco era la máxima prioridad”, dijo.

“Puedo decir que creo que eso fue lo que introdujo la conexión Madrid: los jugadores son poderosos y quieren decidir”, dijo sobre las posturas de futbolistas como Cristiano, Varane y Casemiro. “En mi opinión, no se ajustaba a la fase en la que estaba el United. La dirigencia quería un fútbol ofensivo y dinámico, y esos jugadores querían jugar de una manera que se adaptara a ellos mismos”, cerró.