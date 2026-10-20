Irreconocible: el insólito errado de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

El delantero portugués tuvo una floja actuación para el Al Nassr y quedó marcado por dos goles fallados.

Cristiano Ronaldo quedó en el ojo de la tormenta por un gol errado insólito en el encuentro en el que Al Nassr venció por 1-0 a Neom Sports Club por la Primera División de Arabia Saudita . El tanto lo marcó Joao Félix, mientras que CR7 también falló un penal, una situación extraña en su carrera.

El delantero portugués estuvo en el centro de la polémica en el último tiempo por su pelea pública con el entrenador de la selección de Portugal , Jorge Jesús. En Arabia, Ronaldo sigue con el claro objetivo de alcanzar los mil goles, aunque esta jornada no ayudó mucho en la meta.

Al finalizar el primer tiempo, el Al Nassr tuvo un penal sancionado para ponerse en ventaja, pero Ronaldo, de manera extraña, le erró al arco y disparó muy afuera del palo derecho del arquero.

EL PENAL ERRADO DE CRISTIANO RONALDO CON AL-NASSR pic.twitter.com/l0I4MUsXkT — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 20, 2026

Su mala actuación se profundizó al inicio del segundo tiempo, cuando a los dos minutos, el portugués apareció en el segundo palo tras el cabezazo de uno de sus compañeros, y a pesar de tener el arco vacío, la tiró por arriba, generando la sorpresa de propios y extraños.

NO SE PUEDE CREER LO QUE ERRÓ CRISTIANO RONALDO, OTRA VEZ.

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Unos minutos después, su compatriota, Joao Félix marcó el único gol del partido, que le permitió al Al Nassr sumar su séptima victoria en nueve partidos de la liga de Arabia Saudita, y posicionarse en el tercer puesto de la tabla, en su búsqueda por defender el título.

Este presente del club va en contra de la información compartida por diversos medios sobre una fuerte crisis económica, con una deuda que acumula 200 millones de dólares.

Incluso se especula con que la empresa RedBird Capitals, que compró el AC Milán recientemente, podría tomar control del club, junto a otros inversores, entre los que estaría el mismo Ronaldo, que podría adquirir acciones del club en el que juega desde principios de 2023.

Al-Nassr está en una GRAVÍSIMA CRISIS FINANCIERA con una deuda de ¡¡200 MILLONES DE DÓLARES!! y ya hay negociaciones secretas para VENDER EL CLUB.



Los dos candidatos a comprarlo son la empresa RedBird Capitals, actual propietaria del AC Milan, y el mismísimo CRISTIANO… pic.twitter.com/XHlQKKzkmM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 20, 2026

El ex DT del Manchester United criticó a Cristiano Ronaldo

“Le falló al equipo y me falló a mí, porque habíamos planificado con él”, comenzó diciendo Erik Ten Hag, el DT holandés que lo tuvo en su plantel en Manchester United. “Viajé a Portugal para hablar con él sobre mis objetivos antes de llegar al United. Obviamente, es uno de los mejores de la historia del fútbol. Lo respetaba mucho. Pero en ese momento, como entrenador, tuve que tomar una decisión racional y mantener en el equipo a los jugadores que admiro”.

A pesar de haber sido el goleador del equipo en la temporada 2021-2022, su camino se modificó desde la llegada de Ten Hag debido a que buscaba mayor presión e intensidad sin pelota. En la siguiente temporada, todo cambió y dejó de ser el titular indiscutido.

Erik Ten Hag, sobre su convivencia con Cristiano Ronaldo en Manchester United:



“Él ABANDONÓ AL EQUIPO Y ME ABANDONÓ A MÍ, porque teníamos planes con él.



Fui a Portugal para hablarle de mis objetivos antes de mi llegada a Manchester United. Evidentemente, es uno de los… pic.twitter.com/3jq8JZwyR7 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 20, 2026

El entrenador habló sobre la evaluación del jugador en ese momento: “No era capaz de hacerlo. Es una idea equivocada atribuirme que esperaba que él hiciera la presión, que estaba agotado. Pero no podía hacerlo”, dijo y sumó: “No corría ni con posesión ni sin posesión. La razón era que no se había preparado”.