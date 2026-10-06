"Alguien de la talla de Pelé o Maradona": la segunda parte de la extensa carta de Cristiano Ronaldo

El jugador portugués emitió un extenso comunicado explicando su salida de la concentración de la selección.

Cristiano Ronaldo emitió un extenso comunicado para explicar su salida de la concentración de la selección de Portugal tras una discusión con el entrenador, Jorge Jesús. A pesar de que manifestó que aceptará una sanción y no se retirará del plano internacional, fue duro con el DT, en la segunda parte de su carta.

El máximo goleador en la historia del fútbol contó que mantuvo una reunión con el entrenador , en la que se arregló que Jesús contaría en conferencia de prensa lo ocurrido contra Noruega, cuando lo mandó a calentar pero no lo puso ni un minuto. Sin embargo, Ronaldo contó que le falló nuevamente a su palabra. Incluso el ex jugador del Real Madrid contó que se le entregó al DT un documento para guiar su charla con la prensa.

"A petición del entrenador, se celebró una videoconferencia entre él, Simão Coutinho y Tiago Craveiro, en la que se resumió lo que habíamos hablado. Se elaboró un breve documento, que yo mismo revisé y que, con mi conocimiento, se le entregó al entrenador, tal como él había solicitado", manifestó sobre la conversación con los involucrados .

Luego, explicó como el DT faltó a su palabra nuevamente: "La conferencia transcurrió como se esperaba: su actitud no tenía nada que ver con nuestra reunión; percibí expresiones y agresividad que considero inmerecidas, una actitud de "yo quiero, yo puedo y yo mando" que jamás me había mostrado, ni siquiera remotamente, en privado, el día anterior".

FUERTE COMUNICADO DE CRISTIANO RONALDO PARA EXPLICAR SU SALIDA DE LA SELECCIÓN DE PORTUGAL



Cristiano publicó un comunicado en sus redes sociales para explicar qué ocurrió durante la última concentración y por qué decidió abandonar al seleccionado



Según relató el… pic.twitter.com/vZCccKCg1C — Diario Olé (@DiarioOle) October 6, 2026

Los insólitos puntos del documento que validó Cristiano Ronaldo

Ronaldo en una parte de su comunicado contó los ocho puntos del documento que él validó y su equipo le entregó a Jorge Jesús para su conferencia de prensa, con una insólita parte en la que se lo comparaba con Pelé y Diego Armando Maradona.

"Las notas que validé fueron las siguientes:

1. Yo personalmente propuse un plan para Cristiano, sin nadie más, para él en esta temporada deportiva con la Selección Nacional. Fue una conversación larga y muy buena.

2. Sé cuánto vive y ama a la Selección Nacional y el peso que tiene en el mundo, aún más, el peso y la influencia positiva que ha tenido en la Selección Nacional durante 24 años consecutivos.

3. El plan que le propuse a Cristiano fue aceptado.

4. Nunca cuestionó mis decisiones. Fue ejemplar, leal y profesional.

5. El partido de Noruega no estaba incluido en el plan que le tracé. Sin embargo, sentí que había logrado recuperarse físicamente del primer partido y le advertí que podría tener que usarlo. Cristiano estuvo de acuerdo.

6. Cometí un error al poner a alguien de la talla de Pelé o Maradona a calentar solo para no ponerlo en el partido. Si fuera hoy, no lo haría.

"Pelé o Maradona":

Por comentarios sobre la declaración de Cristiano Ronaldo tras su salida de la concentración de Portugal pic.twitter.com/93YvwOSSWh — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 6, 2026

7. Para concluir: Quiero a Cristiano en la Selección Nacional. "En realidad, no quiero poco, quiero mucho. Por suerte, él también cree en mí. Creía en Al Nassr y aquí también.

8. Respecto a no saludar a la afición. Ya hemos hablado de eso. Alguien que juega más de 230 partidos con la Selección Nacional no recibe lecciones de amor por Portugal de mi parte. Fue un momento de frustración que no borra nada. Es el jugador que más autógrafos da, más selfies se toma y más cariño muestra a la afición. No inventemos problemas donde no los hay. Cuando no estamos contentos, reaccionamos. Eso es todo."