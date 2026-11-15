La filosa reflexión del DT de Portugal sobre Cristiano Ronaldo: "Me hacía compañía en el banco"

Jorge Jesus se refirió al retiro de CR7 del combinado nacional y aseguró que el plantel "no lo extrañó" pese a la derrota ante Dinamarca.

La goleada 4-1 que Portugal sufrió ante Dinamarca dejó a Jorge Jesus frente a una pregunta inevitable: si el equipo había extrañado a Cristiano Ronaldo en su primer partido después del retiro definitivo del delantero de la selección. El entrenador fue categórico en su respuesta y rechazó que la ausencia del máximo referente de los últimos años tuviera relación directa con el resultado. "No tiene nada que ver una cosa con la otra" , sostuvo en conferencia de prensa.

El técnico reconoció que los hinchas pueden sentir la falta del ex capitán por todo lo que representó durante su extensa trayectoria internacional, pero consideró que su ciclo ya terminó y que el plantel debe enfocarse en el presente.

"Es normal que la gente lo extrañe y que no olvide lo que Cris consiguió durante sus 23 años con la selección. Eso es indiscutible. ¿Extrañar? ¿Qué hay que extrañar? Si ya no está disponible para la selección nacional, ¿qué es exactamente lo que extrañamos? Solo si fuera alguien que me hiciera compañía en el banco . Ya no juega, ya no está aquí y ya tomó su decisión sobre su situación", expresó.

Jorge Jesus foi questionado se sente falta de Ronaldo: "Só se for para me fazer companhia" pic.twitter.com/D8PTXsbjXb — B24 (@B24PT) November 14, 2026

La despedida del histórico número siete tuvo un lugar especial durante la previa del encuentro disputado en Braga. Los futbolistas portugueses saltaron al campo con el dorsal que identificó al astro durante buena parte de su carrera y los espectadores le dedicaron una ovación cuando el reloj marcó el minuto siete. Sin embargo, el homenaje quedó rápidamente opacado por el desarrollo del partido y la contundente victoria del conjunto danés.

El DT también fue consultado por la reacción de algunos hinchas, que abandonaron el estadio cuando el marcador ya reflejaba una diferencia de tres goles. El seleccionador reconoció el impacto de la derrota y admitió que el equipo no contemplaba un desenlace semejante. "En cuanto a que algunos aficionados se hayan marchado del estadio cuando el equipo perdía 4-1, nadie está satisfecho ni contento. No estábamos preparados para la posibilidad de perder aquí", manifestó.

No es la primera vez que el entrenador se refiere públicamente al final de la etapa del ídolo del Real Madrid en el seleccionado. Días antes había negado sentirse responsable de la decisión del delantero y defendido las determinaciones que tomó durante su gestión. Además, aseguró que siempre priorizó las necesidades colectivas, aunque reconoció que posiblemente se apresuró en algunos pasos. También consideró que la despedida era algo que tarde o temprano iba a suceder y que el propio futbolista había elegido el momento.

En sus declaraciones anteriores, el técnico había descartado cualquier resentimiento con el ex capitán, a quien definió como un símbolo de Portugal y una referencia para las nuevas generaciones. Incluso contó que no había conversado con él después de conocer la noticia, pese a que había considerado convocarlo para la Nations League. La salida del delantero abrió una nueva etapa para el seleccionado, ahora encabezado por Bruno Fernandes como capitán.

La goleada en contra de Portugal lo obliga a esperar

En cuanto al desarrollo del encuentro, Portugal tuvo un comienzo parejo, pero recibió un golpe antes del descanso. A los 43 minutos, Pierre-Emile Hojbjerg convirtió un penal después de una infracción dentro del área defendida por Diogo Costa. En el complemento, Rasmus Hojlund amplió la diferencia a los 49 y volvió a marcar ocho minutos más tarde. Joachim Andersen anotó el cuarto a los 75, mientras que Bernardo Silva descontó en el tercer minuto de adición.

La derrota obligó al conjunto lusitano a postergar la posibilidad de asegurar el primer puesto de su grupo y modificó los planes de Jesus, que esperaba tener margen para reservar futbolistas en la última presentación. El elenco ibérico llegó a la quinta fecha con cuatro victorias consecutivas y ya tenía garantizada su clasificación a los cuartos de final, pero ahora deberá sumar ante Gales, en Cardiff y sin CR7, para conservar el liderazgo del Grupo A4.