Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal: el estremecedor anuncio tras meses escandalosos

El atacante portugués comunicó en sus redes sociales que le puso punto final a su carrera en la Selección mayor tras meses de peleas con el DT Jorge Jesús. El comunicado.

"A los portugueses. Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro”, dijo el jugador a través de sus redes sociales, poniéndole punto final a una era que duró 23 años.

Por otra parte, explicó: "No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”. Durante su relato, dejó en claro: "Nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal”.

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Por otra parte, el jugador que disputó 234 partidos, anotó 146 goles y consiguió tres títulos (Eurocopa 2016 y Nations League 2019 y 2025) con el seleccionado, profundizó: "He dedicado mi vida a ser el mejor jugador del mundo. Hoy comprendo que la mayor victoria merecía representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí”.

Los logros de Cristiano con Portugal

234 partidos, un récord mundial masculino

146 goles, un récord mundial masculino

Primer futbolista en anotar 100 goles con un seleccionado nacional en un torneo internacional europeo

Primer futbolista masculino en marcar 10 hat-tricks con la selección nacional

Récord de más apariciones en un campeonato europeo: 6 (2004, 2008, 2012, 2016, 2020 y 2024)

Máximo goleador en la historia de la Eurocopa (14 goles)

Máximo goleador en la historia de las Eliminatorias Europeas (55 goles)

Único futbolista que anotó goles en seis Mundiales diferentes.

Máximo goleador histórico de Portugal en la Copa del Mundo (11 goles)

El escándalo que había tenido con la Selección de Portugal: la sanción que le dieron

Cristiano Ronaldo fue sancionado en las últimas semanas 30 días de suspensión y una irrisoria multa de 255 euros por haber abandonado la concentración de la Selección de Portugal por desacuerdos con el director técnico, Jorge Jesús, durante la pasada Fecha FIFA, lo que marcó que sus últimos meses en el combinado no fueron amenos para él.

Así lo anunció el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF). Por los plazos, habría estado a disposición en la próxima fecha FIFA. De este modo, el astro portugués recibió la sanción mínima prevista en el reglamento de la FPF, que, por el abandono de la actividad con las selecciones, contempla una pena de entre uno y seis meses, aunque la máxima en este caso se reduciría a tres, ya que el delantero ha admitido su culpa. Sin embargo, su adiós de la Selección hace que todo haya sido en vano.

Además, la ex estrella del Real Madrid, que actualmente milita en el Al Nassr de Arabia Saudita, quedó automáticamente suspendido el 30 de septiembre, fecha en la que abandonó la concentración. Así, Cristiano Ronaldo habría estado disponible para los próximos compromisos de la selección portuguesa, frente a Dinamarca y Gales en la UEFA Nations League, los días 14 y 17 de noviembre, algo para lo que tanto el capitán como el técnico de Portugal han dejado la puerta abierta.

Se conoció la sanción que la Federación de Portugal le impuso a Cristiano Ronaldo.

Según se desprende del comunicado del Comité Disciplinario de la FPF, delantero "no comunicó ni justificó previamente, ante el responsable de la FPF o de la selección, su intención de abandonar" la concentración el pasado día 30 de septiembre. Posteriormente, Cristiano Ronaldo le dijo al presidente de la Federación, Pedro Proença, que no se encontraba "en condiciones anímicas para seguir integrado". Cristiano, de 41 años, abandonó la selección por conflictos con Jorge Jesús, tras no haber sido titular (y tampoco ingresó desde el banco) en el partido contra Noruega en Oslo el 27 de ese mismo mes (triunfo por 2-1).

La soberbia frase de Cristiano Ronaldo que resonó a nivel mundial

Pasarán los años y el debate seguirá vigente en el mundo del fútbol por saber cuál fue el mejor jugador de la historia del deporte. Hay varios nombres candidatos: Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Pelé, o Cristiano Ronaldo entre otras estrellas que corren de atrás en la puja por esta consideración.

Lo cierto que el debate es amplio y las elecciones son variadas. Sin embargo, mientras varias de estas figuras han omitido hacer declaraciones con respecto a esta consigna que recorre las calles del mundo buscando una resolución, el portugués que supo brillar en Real Madrid fue contundente con una frase que deja en evidencia su soberbia a la hora de hablar sobre este mote.

Lo hicieron oficial: la insólita sanción a Cristiano Ronaldo por su escandalosa salida de la Selección de Portugal.

"Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona es cuestión de gustos. Lo respeto", dijo sobre el debate que existe en el mundo, y agregó en diálogo con la CNN de Portugal: "La gente no valora mi estado de forma ni mis objetivos. Decir que Cristiano Ronaldo no es un jugador completo es mentira. Soy el jugador más completo". Por otra parte, fue explosivo con su declaración: "Seré el mejor de la historia, sin duda".

En cuanto a la rivalidad con Messi dijo: "Uno siempre ha motivado al otro, igual que Alain Prost y Ayrton Senna en la Fórmula 1". Más tarde, habló sobre la oportunidad de marcar una cifra histórica: "Los números hablan por sí solos. Si llego a los 1000 goles, será increíble, un objetivo, pero no pienso a largo plazo". "No sé qué va a pasar mañana. Tal vez me despierte desmotivado y ya no quiera jugar. Simplemente no lo sé", dijo sobre su retiro.