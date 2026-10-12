Se cree el mejor de la historia: la soberbia frase de Cristiano Ronaldo que resonó a nivel mundial

El portugués volvió a compararse con otras estrellas del fútbol y lanzó una frase llamativa sobre el debate. Qué dijo.

Pasarán los años y el debate seguirá vigente en el mundo del fútbol por saber cuál fue el mejor jugador de la historia del deporte. Hay varios nombres candidatos: Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Pelé , o Cristiano Ronaldo entre otras estrellas que corren de atrás en la puja por esta consideración.

Lo cierto que el debate es amplio y las elecciones son variadas. Sin embargo, mientras varias de estas figuras han omitido hacer declaraciones con respecto a esta consigna que recorre las calles del mundo buscando una resolución, el portugués que supo brillar en Real Madrid fue contundente con una frase que deja en evidencia su soberbia a la hora de hablar sobre este mote.

"Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona es cuestión de gustos. Lo respeto", dijo sobre el debate que existe en el mundo, y agregó en diálogo con la CNN de Portugal: "La gente no valora mi estado de forma ni mis objetivos. Decir que Cristiano Ronaldo no es un jugador completo es mentira. Soy el jugador más completo".

Por otra parte, fue explosivo con su declaración: "Seré el mejor de la historia, sin duda".

En cuanto a la rivalidad con Messi dijo: "Uno siempre ha motivado al otro, igual que Alain Prost y Ayrton Senna en la Fórmula 1 ". Más tarde, habló sobre la oportunidad de marcar una cifra histórica: "Los números hablan por sí solos. Si llego a los 1000 goles, será increíble, un objetivo, pero no pienso a largo plazo".

"No sé qué va a pasar mañana. Tal vez me despierte desmotivado y ya no quiera jugar. Simplemente no lo sé", dijo sobre su retiro.

La sorpresiva dedicatoria de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi

Cristiano Ronaldo le dejó un mensaje al astro Lionel Messi luego de que confirmara su despedida de la Selección Argentina, en el que le valoró “todo lo logrado" con su país.

El atacante portugués, con quien Messi sostuvo una larga rivalidad deportiva desde los primeros años de su carrera, aseguró que la historia del “10” “quedará para siempre”.

Lionel Messi cerró su carrera con la Selección Argentina durante la noche de este martes 6 de octubre, con un amistoso internacional disputado en el estadio Monumental, ante Benín.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El delantero argentino le puso final a una trayectoria de 21 años con el seleccionado argentino en el que pasó por todas las etapas que puede pasar un futbolista, desde la renuncia y las críticas hasta alcanzar la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022, con éxitos que le permitieron incluso ganarse el elogio de sus rivales, como es el caso de Cristiano Ronaldo.

Figuras del Barcelona y Real Madrid, respectivamente, durante gran parte de sus carreras, Messi y Ronaldo fueron antagonistas deportivos en partidos inolvidables de liga española y, aunque el portugués fue crítico en algunas ocasiones, sostuvieron una relación muy cordial fuera de la cancha.

Considerados como los dos mejores jugadores del mundo durante más de 10 años, ambos compartieron una gran cantidad de galas y premiaciones, en las que los triunfos se fueron alternando pero el respeto mutuo se mantuvo, por lo que Cristiano decidió saludar al jugador del Inter Miami con un mensaje emotivo y respetuoso.

“Tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre” comenzó el jugador de 41 años, destacando los 21 años en los que Messi jugó para la “Albiceleste”, desde su debut en 2005, y cerró: “Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”.

El posteo de Lionel Messi luego de su partido de despedida

Lionel Messi necesitó unas horas más para terminar de decir todo lo que sentía. Después de una noche cargada de emociones en el Monumental, donde disputó su último partido con la Selección Argentina, el capitán publicó un extenso mensaje en sus redes sociales y completó una despedida que había comenzado frente a más de 85.000 personas.

En el posteo, Messi repasó su recorrido con la camiseta celeste y blanca, agradeció a su familia, amigos, compañeros, entrenadores y clubes, pero hubo una mención que rápidamente llamó la atención: Diego Maradona.

“Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”, comenzó Messi, antes de enumerar a las personas que fueron fundamentales durante su carrera con Argentina. Fue entonces cuando apareció Diego.

“No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, escribió el capitán.

La referencia tiene un peso especial porque Maradona no había sido mencionado por Messi durante el discurso posterior al partido ante Benín. En ese momento, el rosarino había comenzado hablando de su familia y de su padre, y luego había agradecido a sus compañeros y a todos los que lo acompañaron durante su extensa etapa con la Selección.

Ahora, en la intimidad de sus redes sociales y lejos de la emoción del micrófono, Messi decidió incluir a Diego entre las personas a las que no quería dejar afuera de su despedida.

La frase también refleja la relación que Messi construyó con la figura de Maradona y con el lugar que Diego ocupa en la historia de la Selección. Para Leo, Maradona fue el hombre que puso a la Argentina en el lugar que merecía, pero además fue alguien cuya presencia sintió durante los años más importantes de su propia carrera.