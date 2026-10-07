Los usuarios de X explotaron por el polémico show de drones que presentó una publicidad en medio de la emoción de Lionel Messi. Los mejores posteos.

Los memes de la despedida de Messi de la Selección: el polémico show de drones, en el centro de las burlas

Más allá de la emoción que estuvo a flor de piel en cada uno de los hinchas que estuvieron en el Monumental , la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina mostró otra cara diferente: los bloopers y memes por acciones que llamaron la atención. Desde el polémico show de drones, el llanto desconsolado de Enzo Fernández y la caída de un seguridad mientras cantaba Soledad Pastorutti.

Ante estas situaciones que quedaron registradas en la transmisión oficial, los usuarios de las redes sociales hicieron estallar X con distintas publicaciones donde abordaron la despedida desde un costado humorístico.

La selección argentina venció 3-0 a Benín en el Monumental, en el marco de la despedida de Lionel Messi , que jugó su último encuentro con la camiseta nacional y logró marcar, de penal, el tercer tanto de la noche, que estuvo cargada de emociones .

Hola Liooonel acá te habla Di Lolio, te mando la casaca para que la vacile geniooo te mando un abrazo grande!!! pic.twitter.com/x3qsCmzGYu

Durante el encuentro, todo el equipo buscó a Messi para que pueda hacer un último gol con la camiseta de la selección, pero los primeros dos llegaron con asistencias del astro argentino, a Otamendi en un inicio, que también se despidió y a Nico Paz en segunda instancia. El rosarino se llevó una gran ovación tras su gol de penal.

Así fue el partido en la despedida de Messi

El primer tiempo en el Monumental fue bastante opaco, con Benín teniendo varias chances de contra que incluso exigieron al Dibu Martínez, que como siempre, respondió a la altura.

Las jugadas más claras de la selección de Lionel Scaloni estuvieron en los pies del capitán en su despedida: primero tuvo dos disparos claros, uno con pelota en movimiento y el otro con un largo tiro libre, pero en ambas ocasiones el arquero africano respondió con soltura.

En la más clara de la primera parte, Argentina encontró mal parado a Benín por primera vez, para que Lautaro Martínez se tire por izquierdo y le ponga un pase de tres dedos a Messi, que definió de volea algo incómodo y el disparo se fue muy cerca del palo.

La apertura del marcador llegó a los dos minutos del segundo tiempo: tras un córner de Messi, Nicolás Otamendi llegó solo al área chica y puso el 1-0 con un derechazo arriba. Un minuto después, fue reemplazado y recibió el abrazo de sus compañeros, en la que también es su despedida de la selección.

Luego de un par de situaciones claras con Enzo Fernández y Messi como protagonistas, a los 15 minutos del segundo tiempo, el capitán encontró a Nico Paz en la medialuna del área y el juvenil sacó un zurdazo espectacular para el 2-0.

A los 25 minutos, el árbitro marcó penal para la selección por una falta contra Giay. Messi tomó la responsabilidad y clavó un zurdazo al ángulo para el 3-0. Sus compañeros hicieron una ronda para abrazarlo mientras era ovacionado por el Monumental. El capitán rompió una mala racha en los penales, tras fallar contra Austria y Egipto en el Mundial.

Poco después del penal, Messi tuvo otra chance clarísima para su gol, tras un centro de Nico González que conectó con la derecha, pero se fue al costado del palo, y el diez demostró su calentura pateando una pelota. A dos minutos del final, el arquero de Benín le ganó nuevamente la pulseada luego de un zurdazo dentro del área, y con ayuda del palo le negó el cuarto tanto a la selección.

Al final del encuentro, el capitán tuvo un último tiro libre para marcar, pero se le fue muy por encima del travesaño. Tras el pitido del árbitro, rivales y compañeros se le acercaron para felicitarlo por el partido y su trayectoria.