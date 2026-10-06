River nombró a Messi socio honorario de la institución

El presidente del Millonario, Stefano Di Carlo, le entregó al astro argentino una camiseta, una placa y el carnet del club.

En la previa del partido ante Benín en el Monumental, que significará la despedida de Lionel Messi de la selección argentina , el presidente de River , Stefano Di Carlo, nombró al astro argentino como socio honorario del club y le entregó una camiseta, una placa y el carnet.

"En un día histórico y acompañado por el Presidente Stefano Di Carlo, el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario del Club, una placa conmemorativa y el Manto Sagrado con su nombre", escribió River en sus redes sociales .

Además, el club armó un video especial con los momentos destacados de la carrera de Messi en la selección argentina jugando en el Estadio Monumental, donde hoy se despedirá tras más de dos décadas .

, En un día histórico y acompañado por el Presidente @stefanocdicarlo , el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario del Club, una placa… pic.twitter.com/KxkRVryuur

Leo Messi y sus momentos inolvidables en casa pic.twitter.com/K8X2PovPSQ — River Plate (@RiverPlate) October 6, 2026

El estadio de River recibió en 28 partidos a Messi con la camiseta de la selección, con 22 victorias y seis empates. No solo nunca perdió jugando en el Monumental, sino que marcó 19 goles.

Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA

El astro argentino Lionel Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la previa de su partido de despedida con la Selección.

La decisión había sido tomada por el Consejo Superior de la UBA, para homenajear al mejor futbolista de la historia, quien condujo a la Selección a la obtención de importantes títulos internacionales, donde se destaca sobre todo el Mundial de Qatar 2022.

En los considerandos de la resolución, impulsada y aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, se señala que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

#SelecciónMayor El capitán argentino Leo Messi recibió hoy el título “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires.



¡Felicitaciones, leyenda! pic.twitter.com/6CursdqtNC — Selección Argentina (@Argentina) October 6, 2026

“Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico” y agregó emocionado: “es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido, se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”, expresó el astro argentino Lionel Messi.

“Es un honor poder decir que soy DOCTOR HONORÍFICO”



Messi luego de recibir la distinción “Doctor Honoris Causa”, por parte de la UBA. pic.twitter.com/WcTwWIzzJ3 — Messismo (@Messismo10) October 6, 2026

“La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”, aseguró el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

A su vez, el rector, Ricardo Gelpi, declaró: “A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer”.