Con Messi a la cabeza, la MLS dio a conocer el ranking de salarios: en que puesto están los argentinos
El astro argentino es el mejor ubicado en el listado, que cuenta con varias estrellas que cobran altos números en los clubes de Estados Unidos.
La MLS (Mayor League Soccer) dio a conocer el listado de los 972 jugadores de la liga y sus respectivos sueldos. No es ninguna sorpresa que el futbolista que encabeza el ranking como mejor pago es Lionel Messi. El argentino, con contrato en Inter Miami hasta 2028, gana US$ 28.333.333.
Lo que sorprende es el cambio en el top cinco de los mejores pagos desde la última publicación en mayo, y esto se debe a la llegada de múltiples figuras en el último mercado de pases a la liga estadounidense.
Los cinco mejores pagos de la MLS
Por detrás de Messi, el futbolista mejor pago del ranking es el polaco Robert Lewandoski. El centro delantero llegó en el último mercado al Chicago Fire, proveniente del Barcelona, y cobra un sueldo de US$19.510.000.
Otro de los grandes nombres que se encuentra en el tercer lugar del listado es Antoine Griezmann: el volante francés se convirtió en jugador del Orlando City tras cerrar su paso por Europa en el Atlético de Madrid y firmó por un monto de US$13.938.354.
En el cuarto puesto está Heung-min Son, que en la última publicación de mayo estaba por detrás de Messi en el ranking. El delantero surcoreano, que juega en Los Ángeles FC, cobra US$ 11.152.852.
Por último, el top cinco de los mejores pagos lo cierra un futbolista conocido por los argentinos gracias al último Mundial: el delantero suizo, Breel Embolo, que llegó en el último mercado de pases al Atlanta United, tiene un sueldo de US$10.811.400.
Los argentinos mejores pagos de la MLS
- Lionel Messi (Inter Miami)- US $28,333,333
- Rodrigo De Paul (Inter Miami)- US$9,688,320
- Germán Berterame (Inter Miami) - US$3,824,200
- Nicolás Fernández Mercau (New York City) - US$3,650,000
- Cristian Espinoza (Nashville) - US$2,343,567
- Martín Ojeda (Orlando City) - US$1,775,800
- Tomás Chancalay (Minnesota United) - US$1,271,875
- Joaquín Pereyra (Minnesota United) - US$1,089,000
- Facundo Mura (Inter Miami)- US$1,026,875
- Tadeo Allende (Inter Miami) - US$1,000,000
Rodrigo De Paul, que es el segundo argentino mejor pago de la MLS, fue una de las víctimas por la llegada de estrellas europeas, ya que pasó de ser el tercer sueldo más grande de la liga en mayo a ocupar el sexto puesto general.
El Inter Miami, el club que más gasta en sueldos
La MLS también publicó el gasto por plantilla de todos los clubes de la liga, con Inter Miami en el primer puesto: la institución que tiene a Messi como figura, tiene 32 jugadores en el plantel, con un gasto general de US$59,374,078.
La diferencia es enorme, ya que el siguiente club que más gasta es el Chicaco Fire, con US$41,284,568, generando una brecha de 18 millones de dólares con el último campeón del torneo. La institución con menor presupuesto es Philadelphia Union, con US$12,639,486.
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