La MLS anunció este jueves que un argentino, Martín Ojeda , de Orlando City SC , ganó el premio al mejor gol del año de la MLS 2026 , por su impresionante golazo de taco tras un pase de su compañero francés, Antoine Griezmann , en el minuto 22 de la victoria por 4-1 sobre D.C. United, del pasado 17 de octubre.

El gol coronó una excelente secuencia de ocho pases incluyendo el toque final del experimentado Griezmann. Ese tanto fue el 15º de Ojeda en la temporada 2026, que se suma a una campaña histórica en la que se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de Orlando City, clásico rival del Inter Miami de Lionel Messi . En octubre, el argentino de 27 años superó el récord anterior del club que tenía Facundo Torres de 47 goles, al llegar a 48 anotaciones en todas las competiciones.

Ojeda, quien jugó en Argentina en Ferro, Racing, Huracán y Godoy Cruz, además de Boca Unidos en el ascenso, terminó la temporada regular con 16 goles y cinco asistencias en 2.286 minutos, igualando su récord personal de goles en una temporada, la de 2025. Este delantero se convirtió en el primer jugador en la historia del club con al menos 20 contribuciones de gol en dos temporadas consecutivas. Tras la conclusión de la temporada regular 2026, Ojeda ocupa el primer lugar en la historia del club en contribuciones de gol (84), partidos con múltiples goles (siete) y hat tricks (dos).

A PUSKÁS-WORTHY GOLAZO @FIFAcom you gotta see this https://t.co/IJtbUgXLJt — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) October 18, 2026

El premio al mejor gol del año en la MLS fue determinado por la votación de los aficionados en MLSsoccer.com y se otorga desde la temporada inaugural de la liga, en 1996. Ojeda es el primer jugador de Orlando City SC en recibir este honor y el tercer argentino en ganar el premio en las últimas cuatro temporadas, junto con Luca Orellano (2024) y Luciano Acosta (2023).

El ex Boca que se peleó con su técnico en Brasil

Cristian Pavón volvió a ser noticia, aunque esta vez no fue por su rendimiento dentro de la cancha. El ex delantero de Boca protagonizó un fuerte cruce con Renato Gaúcho, entrenador de Gremio, durante el empate 0-0 frente a Bahía por el Brasileirao. Su reacción al ser sustituido llamó la atención de todos y las imágenes rápidamente se viralizaron.

El episodio ocurrió el miércoles, cuando el técnico decidió sacar al atacante argentino durante el segundo tiempo. Disconforme con la decisión, Pavón manifestó su enojo y tuvo que ser contenido por algunos de sus compañeros para evitar que la situación pasara a mayores. En las imágenes de la transmisión también se lo pudo observar diciéndole "ya me voy" al entrenador mientras se retiraba del campo de juego.

La situación no terminó ahí. Después del encuentro, Renato Gaúcho se refirió al episodio y le bajó el tono a la discusión. El entrenador explicó que el futbolista venía de recuperarse de una lesión muscular y que todavía no estaba en plenitud física. "No sé si se enojó conmigo, pero es algo normal en el fútbol. Tal vez estaba peleando consigo mismo, en un momento en el que volvía después de mucho tiempo sin ritmo", explicó el DT.

El propio Pavón también dio su versión y reconoció que estaba molesto por abandonar el partido. "Siempre quiero ayudar a Gremio. Salí de esa manera porque no quería salir, quería jugar e intentar hacer lo mejor. Soy un tipo muy competitivo", manifestó. También pidió disculpas al entrenador y a los hinchas si su reacción había sido interpretada de manera negativa.