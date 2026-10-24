Inter Miami cayó 2-0 ante New York Red Bulls: Messi entró desde el banco y cortó su racha goleadora

El equipo de las Garzas perdió en condición de visitante. La Pulga sumó 35 minutos pero no pudo evitar la derrota.

Inter Miami cayó 2-0 ante New York Red Bulls en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey, en una nueva fecha de la fase regular de la MLS . Lionel Messi ingresó desde el banco a los 10 minutos del segundo tiempo, sumó 35 minutos en cancha, pero no pudo impedir la derrota visitante. La Pulga cortó una racha de 13 partidos consecutivos con participaciones en goles o asistencias.

El plantel de las Garzas llegó sin Messi al inicio. El capitán argentino se sumó a la delegación en las últimas horas luego de ser condecorado en España con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 .

Tras recorrer más de 12.000 kilómetros en avión y cruzar el Atlántico en dos ocasiones, el técnico Kily González decidió que su figura arrancara el partido desde el banco.

#MLS | Kily González explica los motivos para la suplencia de Lionel Messi.



"Ha tenido un viaje bastante importante"



El cuerpo técnico junto al jugador llegaron a un acuerdo para evitar lesiones.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/cQtDKGJ19Y — Deporte Total USA (@deportetotalusa) October 25, 2026

Gol en contra y muralla defensiva

A los siete minutos, una combinación entre Adri Mehmeti, Ronald Donkor, Mohammed Sofo y Cade Cowell terminó con un buscapié del extremo que Casemiro introdujo involuntariamente en su propio arco.

El gol en contra abrió el marcador y condicionó el planteo de Miami, que chocó repetidas veces contra la organización defensiva de New York RB durante el resto del primer tiempo. La visita se fue al descanso sin llegadas claras y con un cabezazo de Julian Hall que pasó centímetros arriba del travesaño al borde del área chica.

Tras el entretiempo, Messi ingresó a los 10 minutos en reemplazo de Riquelme Fillipi, el juvenil de 20 años llegado del Palmeiras que lo había reemplazado en el equipo titular. La aparición del 10 generó el vitoreo inmediato del público y le imprimió otra dinámica a la ofensiva, pero la falta de definición de sus compañeros impidió el descuento. El arquero Dayne St. Clair fue clave con dos tapadas sobre Jorge Ruvalcaba para mantener vivas las chances.

.@NewYorkRedBulls take down Inter Miami at home. pic.twitter.com/AUehuG6UME — Major League Soccer (@MLS) October 24, 2026

A los 82 minutos, Messi dejó mano a mano a Santiago Morales, quien forzó una atajada de Horvath. En el rebote, Telasco Segovia ensayó un derechazo desde la medialuna que se estrelló en el travesaño. No hubo suerte para Miami.

En el tiempo adicionado, Emil Forsberg liquidó el pleito con el 2-0 tras una asistencia de Cameron Harper, dos de los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo para el local. Con la victoria, New York Red Bulls escaló al octavo lugar con 39 puntos y mantiene vivas sus chances de clasificación directa a la postemporada.

Inter Miami cortó una racha de tres victorias consecutivas (DC United, New York City y Atlanta United) y buscará la recuperación este miércoles desde las 20:30 horas argentinas ante Cincinnati. También le quedan visitas a New England Revolution y el cierre en casa contra Charlotte.

Las Garzas ya no pueden quedarse con el Supporters' Shield —que irá a Nashville— pero tienen su lugar asegurado en los Playoffs para defender el título de la temporada pasada.