Messi fue ovacionado por fanáticos, firmó autógrafos y revolucionó España: el motivo por el que viajó

El astro rosarino está en el país europeo para recibir un importante galardón. De qué se trata y cuál será su agenda allí.

Lionel Messi está en España y las calles de la ciudad de Oviedo están revolucionadas por su figura. El '10' del Inter Miami , que brilló ante el Atlanta United con un doblete , recibió el permiso por parte del club para participar de un evento más que especial donde recibirá una nueva distinción que se suma a las ya obtenidas por su carrera deportiva.

Los fanáticos estallaron de felicidad al verlo caminar por la ciudad. Fue acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo, con quien aterrizó cerca de las siete de la mañana y se aloja en el Hotel de la Reconquista. Minutos más tarde de haberse acomodado en su habitación, bajó del hotel para saludar, firmar autógrafos y sacarse fotos junto a los hinchas que esperaban afuera para verlo.

El astro rosarino recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, lo que se trata de una distinción hecha en la capital del Principado. Además, tendrá una agenda importante con otras actividades como una charla para niños y adolescentes de la comunidad estudiantil en el Palacio de los Deportes y luego, cenará junto a los Reyes de España.

Este viernes almorzará con los premiados en el hotel, momento en el cual Leonor de Borbón y Ortiz, la Princesa de Asturias, le otorgará a modo de reconocimiento un pin conmemorativo. Más tarde, en la jornada vespertina, asistirá a la ceremonia oficial en el Teatro Campoamor de Oviedo para recibir el principal galardón.

Revelaron informes inéditos de La Masia sobre Messi: desde "es un Maradona" hasta el pedido para que no lo fichen

Así como a sus 39 sigue deslumbrando, tal como lo hizo en la Selección argentina de la cual ya se despidió, de pequeño Lionel Messi ya demostraba que era diferente. Desde las infantiles en Argentina, su paso por Newell's de su Rosario natal cuando era un niño hasta su desembarco en Europa para llegar al Barcelona, uno de los clubes más grandes del fútbol mundial en el que ganó absolutamente todo. Sus cualidades destacaban, y es por eso que el elenco blaugrana rápidamente posó los ojos sobre él.

Todos quedaron impactados con su nivel. Lo dejan en claro los informes que reveló el periodista Florent Torchut, de France Football, en los cuales se revela tres análisis inéditos hechos por formadores de La Masia sobre Messi durante las pruebas que realizó en septiembre del 2000.

Los tremendos detalles de los informes

“Por su edad, es un jugador técnicamente muy completo”, escribe uno de los cazatalentos que tenía la institución, cerrando su análisis con una revelación auspiciosa: “Muy bueno en el área. Su único punto débil es su estatura y falta de físico. Gran jugador”.

El segundo de los tres analistas se animó a hacer una observación que fue más allá de los elogios. “Calidad técnica indiscutible, pero su limitación física (142 cm) es muy grande y le impide competir. Aunque crezca, con 150 cm será muy complicado jugar en cadete preferente. CREO QUE NO SE DEBE FICHAR. Seguir su evolución y volver a probarlo dentro de un par de años”, concluyó.

El tercero de ellos fue cautivado por el niño que había brillado en la prueba. “Salvando las distancias, es un Maradona (pequeño de edad). Yo lo ficharía, tiene que ir a mucho más. Ya veremos su evolución”, dijo totalmente convencido. Finalmente, terminó siendo tal como determinaba el análisis de este cazatalento.