El fuerte discurso de Messi en su despedida de la selección

El capitán e ídolo argentino tomó la palabra al final del partido contra Benín y emocionó a todos con sus declaraciones.

Lionel Messi tuvo su noche soñada para despedirse de la selección argentina en el Monumental y brindó unas emocionantes palabras al final del encuentro: "No venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar".

Al inicio de su discurso, que hizo emocionar a varios presentes, el diez recordó a Jorge , su padre recientemente fallecido: "Es difícil decir algo hoy. Lo primero que pienso es en mi viejo". En su carta de despedida había mencionado que él había sido uno de sus grandes motores para disputar el último Mundial.

Messi, que marcó un gol de penal en su despedida, tomó el micrófono para agradecer a la gente : "No me queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mi vestir esta camiseta por más de 20 años. Hasta en los peores momentos. Nunca dejé de pelear y de estar siempre".

"NO VENIR MÁS SERÁ UN DOLOR MUY GRANDE, LES JURO QUE ME GUSTARÍA VENIR TODA LA VIDA PORQUE JUGAR EN LA SELECCIÓN ARGENTINA ES LO MÁS LINDO QUE TE PUEDE PASAR" Las palabras de Leo en su despedida de la Albiceleste. pic.twitter.com/AA33bebYS6

Tras muchos momentos difíciles, el diez encontró el éxito con el grupo construido por Lionel Scaloni: "Agradecerle a mis compañeros por este tiempo que me tocó compartir con este grupo, que fue mucho. Me hicieron cumplir el sueño de ser campeones del Mundo, de América, Finalissima, todo lo que jugamos. Fue un orgullo jugar y estar con ellos. Tenía guerreros al lado que dejaban la vida".

Además, habló sobre el último subcampeonato del mundo, desmintiendo las conspiraciones sobre la final: "El último Mundial estuvimos muy cerquita. No pasó nada raro como se dice. El partido contra Inglaterra fue un desgaste muy grande para todos nosotros".

"EN EL ÚLTIMO MUNDIAL ESTUVIMOS MUY CERQUITA. LO DIMOS TODO. EL PARTIDO CON INGLATERRA FUE UN PARTIDO MUY DESGASTANTE. LA PELEAMOS COMO LO HICIMOS SIEMPRE"



Lionel Messi, sobre el último Mundial en Canadá, México y Estados Unidos. pic.twitter.com/IyiUlSFPr0 — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

El capitán aseguró que vivió los momentos más felices y tristes de su carrera con la camiseta: "En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera: cuando volvimos a jugar después de ganar el Mundial. El haber vivido lo que viví ese día no me lo voy a olvidar nunca más. Fue hermoso. Al día de hoy, veo videos y me emociono. Ese día quedará en la historia mía, de todos ellos, de mi familia... Fue espectacular, muchísimas gracias. Hoy, nuevamente acá, seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, porque es donde le digo adiós a la Selección y a todos ustedes".

Messi aseguró que se vienen "momentos difíciles" después de un proceso triunfal con Scaloni al mando y que hay personas "que quieren ver mal a la selección". En ese dolor, fue claro de que estará como un hincha más bancando al equipo: "Voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y lo que venga. Siempre unidos".

“VOY A EXTRAÑAR DEFENDER LOS COLORES DE LA SELECCIÓN PERO AHORA VOY A ESTAR DE ESE LADO, CON TODOS USTEDES, BANCANDO A TODOS ESTOS CHICOS. SIEMPRE UNIDOS”.



Lionel Messi. pic.twitter.com/2rKIewLDlk — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 7, 2026

Para finalizar sus palabras, Messi dejó un fuerte mensaje de agradecimiento al público: "Ya no se que decir, estoy hablando más que nunca y no me quiero ir, pero nada, los voy a extrañar. Estoy muy orgulloso de ser argentino. Los quiero".