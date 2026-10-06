Con un gol de penal y dos asistencias, Messi se despidió de la selección en una jornada emocionante

El capitán argentino, que jugó su último partido con la camiseta argentina, marcó el 3-0 en un partido con más emociones que fútbol.

Messi se despidió de la selección con un gol y dos asistencias.

La selección argentina venció 3-0 a Benín en el Monumental, en el marco de la despedida de Lionel Messi , que jugó su último encuentro con la camiseta nacional y logró marcar, de penal, el tercer tanto de la noche, que estuvo cargada de emociones .

Durante el encuentro, todo el equipo buscó a Messi para que pueda hacer un último gol con la camiseta de la selección, pero los primeros dos llegaron con asistencias del astro argentino, a Otamendi en un inicio, que también se despidió y a Nico Paz en segunda instancia. El rosarino se llevó una gran ovación tras su gol de penal.

El primer tiempo en el Monumental fue bastante opaco, con Benín teniendo varias chances de contra que incluso exigieron al Dibu Martínez , que como siempre, respondió a la altura.

¡RESPONDIÓ EL DIBU!



El arquero de la Selección Argentina le atajó el remate a Ouorou. pic.twitter.com/FqKje5kqru — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Las jugadas más claras de la selección de Lionel Scaloni estuvieron en los pies del capitán en su despedida: primero tuvo dos disparos claros, uno con pelota en movimiento y el otro con un largo tiro libre, pero en ambas ocasiones el arquero africano respondió con soltura.

¡EL ARQUERO LE NEGÓ EL GOL A MESSI!



Dandjinou respondió de buena manera ante el tiro libre del CAPITÁN. pic.twitter.com/iycTR5p5fn — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

En la más clara de la primera parte, Argentina encontró mal parado a Benín por primera vez, para que Lautaro Martínez se tire por izquierdo y le ponga un pase de tres dedos a Messi, que definió de volea algo incómodo y el disparo se fue muy cerca del palo.

La apertura del marcador llegó a los dos minutos del segundo tiempo: tras un córner de Messi, Nicolás Otamendi llegó solo al área chica y puso el 1-0 con un derechazo arriba. Un minuto después, fue reemplazado y recibió el abrazo de sus compañeros, en la que también es su despedida de la selección.

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 47', Otamendi puso el 1-0 ante Benín. pic.twitter.com/d8SOut29SX — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Luego de un par de situaciones claras con Enzo Fernández y Messi como protagonistas, a los 15 minutos del segundo tiempo, el capitán encontró a Nico Paz en la medialuna del área y el juvenil sacó un zurdazo espectacular para el 2-0.

¡ASISTENCIA DE MESSI Y GOL DE NICO PAZ!



A los 61', el futbolista del Como puso el 2-0 ante Benín con un gran remate. pic.twitter.com/D3j83lDnpd — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

A los 25 minutos, el árbitro marcó penal para la selección por una falta contra Giay. Messi tomó la responsabilidad y clavó un zurdazo al ángulo para el 3-0. Sus compañeros hicieron una ronda para abrazarlo mientras era ovacionado por el Monumental. El capitán rompió una mala racha en los penales, tras fallar contra Austria y Egipto en el Mundial.

El gol de penal de Leo Messi para el 3-0 de Argentina ante Benín en su último partido con la Selección.#GraciasLeo pic.twitter.com/4QxugK1tG6 — Corta (@somoscorta) October 7, 2026

Poco después del penal, Messi tuvo otra chance clarísima para su gol, tras un centro de Nico González que conectó con la derecha, pero se fue al costado del palo, y el diez demostró su calentura pateando una pelota. A dos minutos del final, el arquero de Benín le ganó nuevamente la pulseada luego de un zurdazo dentro del área, y con ayuda del palo le negó el cuarto tanto a la selección.

JAJAJA, LA CALENTURA DE MESSI POR ERRAR ESE GOL EN SU DESPEDIDA. pic.twitter.com/CpmJXq3u2K — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 7, 2026

Al final del encuentro, el capitán tuvo un último tiro libre para marcar, pero se le fue muy por encima del travesaño. Tras el pitido del árbitro, rivales y compañeros se le acercaron para felicitarlo por el partido y su trayectoria.