La profunda emoción de Messi en la llegada del micro al Monumental

El histórico capitán de la selección argentina se despedirá del combinado nacional en el estadio de River contra Benín.

La decisión de Lionel Messi de despedirse de la selección argentina este 6 de octubre en el amistoso ante Benín paralizó a todo el país, que no quiere ver al ídolo dejar de lado la camiseta nacional después de dos décadas siendo su máximo exponente.

La salida del micro con el plantel desde el predio de la AFA hasta el estadio Monumental estuvo acompañado de una multitud que alentaba a los jugadores, recordando aquella consagración en Qatar 2022.

Las cámaras se enfocaron en la ventanilla de Messi, al que se lo vio visiblemente emocionado , con un pañuelo en sus manos para secarse las primeras lágrimas de la noche, que tendrá un partido anecdótico para despedir al capitán.

El mensaje de Messi y la selección en la previa de su partido despedida

A horas del 'último baile' de Messi con la albiceleste en el Monumental, el capitán rompió el silencio y dejó frases emotivas a horas previos del primer 'adiós'.

"Me voy en paz, dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar", dice Lio con una voz en off, mientras que el video muestra imágenes de distintos momentos de su carrera con el combinado nacional y acompañado por la canción "Gracias a la vida", interpretada por la histórica artista Mercedes Sosa.

Leo: "thank you for loving me so much"

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“Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no solo por los 125 goles o por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor, algo que ningún diario llegó a documentar”, comienza el video de la selección argentina repasando su trayectoria.

Y continúa: “Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida”.

Además, se hace énfasis en este aspecto: “Ese es otro título más. Nos hiciste mejores nietos con cada dedicatoria a tu abuela. Nos hiciste mejores ante la adversidad porque a pesar de todo lo que te estaba pasando nos llevaste otra vez a la final de un Mundial. Mirá si eso no nos va a hacer mejores. Nos hiciste mejores con pocas palabras, cuando pusiste la historia en su lugar ante los ojos del mundo”.

“Cuando dormiste abrazado a esa copa, porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar. Gracias Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir? El mejor de todos. Porque nos hizo mejores a todos”, finaliza el emotivo posteo dedicado al mejor jugador de la historia del fútbol.

Leo, ¿sabés por qué sos el MEJOR DEL MUNDO? Porque nos hiciste MEJORES



Emotivo video de @Argentina en la despedida de Lionel Messi pic.twitter.com/bIuygrmuEe — Diario Olé (@DiarioOle) October 6, 2026

Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA

El astro argentino recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la previa de su partido de despedida con la Selección.

#SelecciónMayor El capitán argentino Leo Messi recibió hoy el título “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires.



¡Felicitaciones, leyenda! pic.twitter.com/6CursdqtNC — Selección Argentina (@Argentina) October 6, 2026

La decisión había sido tomada por el Consejo Superior de la UBA, para homenajear al mejor futbolista de la historia, quien condujo a la Selección a la obtención de importantes títulos internacionales, donde se destaca sobre todo el Mundial de Qatar 2022.