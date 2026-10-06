Cuando Messi viajó con la selección en el mismo avión de la tragedia de Chapecoense

Menos de tres semanas después, la aeronave que trasladaba al plantel del equipo brasileño se estrellaría en Medellín.

Hay historias que, vistas con el paso del tiempo, adquieren una dimensión diferente. En noviembre de 2016, Lionel Messi y la Selección argentina se subieron a un avión que pocos días después quedaría asociado para siempre con una de las tragedias más dolorosas de la historia del fútbol . Era un vuelo chárter más, dentro de una agenda cargada de partidos y viajes. Nadie podía imaginar lo que ocurriría después.

El avión era un Avro RJ85 de la empresa boliviana LaMia , matrícula CP-2933. La Selección lo utilizó para trasladarse desde Buenos Aires hasta Belo Horizonte, donde debía enfrentar a Brasil por la undécima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. El viaje se realizó el 6 de noviembre de 2016 y, después del partido, la misma aeronave llevó al plantel argentino de regreso al país.

En aquella delegación estaba Messi , además de otros referentes del equipo dirigido por Edgardo Bauza . Argentina perdió 3-0 frente a Brasil en el Mineirão, en una noche complicada para el seleccionado.

Cuatro días más tarde, el equipo volvió a jugar en San Juan y derrotó 3-0 a Colombia.

Un avión peligroso

La aeronave de LaMia ya había dejado una particular impresión entre algunos integrantes de la delegación. Desde la AFA la describieron posteriormente como una máquina pequeña y precaria, con poco espacio para el equipaje y ruidos que llamaban la atención durante el vuelo.

Pero el verdadero impacto llegó el 28 de noviembre de 2016. Esa noche, el mismo avión partió desde Santa Cruz de la Sierra rumbo a Medellín con el plantel de Chapecoense, que viajaba para disputar ante Atlético Nacional la primera final de la Copa Sudamericana de su historia.

El vuelo nunca llegó a destino. La aeronave se estrelló cerca de Medellín y 71 personas murieron, entre ellas gran parte del plantel, cuerpo técnico y dirigentes de Chapecoense. Seis personas sobrevivieron al accidente.

Con el correr de la investigación aparecieron detalles todavía más estremecedores. El informe final de la Aeronáutica Civil de Colombia determinó que el avión había sido despachado con una cantidad de combustible inferior a la exigida por las normas. La aeronave tenía un déficit de 2.303 kilos respecto del mínimo requerido para esa ruta y la tripulación tampoco decidió aterrizar en otro aeropuerto para reabastecerse.

La tragedia golpeó a todo el mundo del fútbol. Argentina también quedó inevitablemente vinculada por aquella coincidencia: Messi y sus compañeros habían estado dentro de ese mismo avión apenas 18 días antes.

Con el tiempo, además, trascendió que el vuelo de regreso desde Belo Horizonte a Buenos Aires había tenido una duración cercana al límite de autonomía de la aeronave. Según una investigación publicada por Folha de S. Paulo, el trayecto duró cuatro horas y cuatro minutos.

Aquel avión que para la Selección había sido apenas parte de un viaje más terminó convirtiéndose en el símbolo de una tragedia que marcó para siempre al fútbol brasileño y sudamericano. Y entre tantas historias que dejó aquel 28 de noviembre, quedó también esta coincidencia: semanas antes, Lionel Messi y la Selección argentina habían viajado en la misma aeronave que luego nunca regresaría de Medellín.

En las redes sociales, tiempo más tarde, comenzaron a circular fotos del plantel arriba del avión RJ-85, fabricada por British Aerospace y perteneciente a la aerolínea boliviana. En las mismas se puede observar al plantel antes de subir y hasta apareció una imagen del autógrafo que firmó Lionel Messi en una de las cubiertas de los asientos.