La desgarradora frase de un ex Boca por el retiro de Messi de la Selección: "Todo va a dejar de tener sentido"

El futbolista admitió a su vez que está "medio shockeado" por la decisión que tomó el capitán del seleccionado. De quién se trata.

La decisión de Messi ponerle el cierre definitivo a su ciclo en la Selección argentina estremeció a todos, a pesar que era una decisión previsible por el propio avance del tiempo. Sin embargo, el mítico '10' generó que aún a falta de horas muchos fanáticos no logren comprender que el día del 'adiós' a la albiceleste llegó.

Un ex Boca dejó en claro que todavía no puede comprender la decisión de Lio, solamente por no querer que el ciclo Messi llegue a su final, una situación que atraviesan muchos hinchas. Cuando fue consultado, el jugador dejó en claro sus emociones y causó impacto.

“Estoy medio shockeado, como que todo va a dejar de tener sentido. Es la primera vez que me toca vivir algo así. Trato de pensar en agradecer que pude verlo jugar a Messi y todas las alegrías que nos dio”. Quien esbozó esa frase fue el delantero de 32 años, Nicolás Orsini, quien supo ser campeón con el xeneize.

Por otra parte, en diálogo con DSports Radio, cerró: “Hoy el argentino siente agradecimiento, es eso. Ojalá se lo podamos transmitir mañana (por este martes)”.

Di María contó cómo atraviesa la despedida de Messi de la Selección y confirmó si estará en el evento

Ángel Di María fue uno de los grandes aliados que tuvo Lionel Messi en la Selección argentina, consolidándose como una pieza fuerte para el combinado nacional debido a sus apariciones estelares en circunstancias que lo ameritaban como la Copa del Mundo 2022, donde fue autor de uno de los tantos. Más allá de la gran dupla futbolística, cosecharon una gran amistad producto del tiempo que compartieron representando al país.

Más allá de ser un jugador de alto vuelo, Di María no deja de sorprenderse sobre el nivel que ha mantenido Messi durante más de 20 años, y lo hace público con declaraciones que dejan en claro su admiración por el '10'. En el marco de la despedida del combinado nacional, se deshizo en elogios y confirmó si estará presente en el mega evento programado para cerrar la etapa dorada que lideró el rosarino.

Qué dijo Di María sobre Messi

"Hoy vi fotos y videos y verlo con esa felicidad y tranquilidad de saber que lo dio todo es lo que nos hace feliz, así que lo tiene que disfrutar muchísimo y agradecerle de por vida", dijo el atacante tras el duelo entre Rosario Central y Banfield.

Por otra parte, recordó: "Sé que pasamos muchísimos años juntos y es un orgullo que me haya dirigido Diego (Maradona) y haber jugado con el mejor de la historia, que para mí es Leo". A su vez, más allá del nivel selección, recordó cuando fueron compañeros en París Saint-Germain: "También lo disfruté muchísimo cuando estuve en París ese año, no es lo mismo el día a día que pasar unos días e irte. Tuve la posibilidad de convivir y compartir, me quedo con esa amistad y que él haya logrado todo con la selección".

"Él puede jugar hasta cuando quiera, a veces se toman decisiones, pero creo que está muy bien lo que eligió", dijo sobre la decisión de Messi de cerrar su etapa con la albiceleste.

¿Di María va a la despedida de Messi?

"Le avisé que iba, lo veré antes del partido. Lo veré desde afuera y disfrutaré de este baile como todos los argentinos", dijo confirmando su presencia.