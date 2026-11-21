El mediocampista del Xeneize venía de anotar otro tanto que fue anulado por offside algunos minutos atrás.

Santiago Ascacibar fue durante todo el semestre una de las piezas fundamentales del esquema del Vasco Arruabarrena y durante la final de la Copa Sudamericana no es excepción: el mediocampista se valió de su registro goleador y convirtió el primer tanto para el Xeneize en Barranquilla ante Atlético Mineiro.

El ex Estudiantes de La Plata había convertido a los 11 minutos luego de un centro de Sebastián Villa , pero se encontraba en posición adelantada. La revancha sin embargo no tardaría en llegar: A los 16 minutos, finalmente logró convertir de volea luego de un rebote tras el remate de Tomás Aranda .

El arranque de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro tuvo a los tres minutos uno de los errados más insólitos en los últimos años, con Miguel Ángel Merentiel como protagonista, que tuvo la chance de adelantar al Xeneize rápidamente en el partido.

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Tras un centro de Sebastián Villa que fue tapado por los defensores brasileros, el arquero Everson salió a embolsar la pelota, que se le escapó increíblemente, quedándole al uruguayo con el arco vacío. Sin embargo, al intentar definir con la punta del botín, la pelota pegó en el travesaño.

Minutos después en la transmisión, la cámara exclusiva del VAR, que tiene tecnología sobre la línea del arco, mostró que la pelota no ingresó por centímetros tras pegar en el travesaño.

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