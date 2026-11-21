El mediocampista trabajó diferenciado en Barranquilla por precaución y estará desde el inicio en el partido que definirá la Copa Sudamericana.

Santiago Ascacibar, una de las claves de Boca en el mediocampo.

Santiago Ascacíbar generó preocupación en la última práctica de Boca antes de la final de la Copa Sudamericana , pero estará a disposición de Rodolfo Arruabarrena para enfrentar este sábado a Atlético Mineiro . El mediocampista realizó tareas diferenciadas en Barranquilla como medida de precaución por el esguince que arrastra desde comienzos de noviembre, aunque su presencia en el equipo no está en duda.

El futbolista sufrió la lesión el pasado 7 de noviembre , durante el encuentro frente a Defensa y Justicia por la última fecha del Torneo Clausura , en la que el Xeneize se consagró campeón. Desde entonces, el cuerpo técnico administró sus cargas para evitar una recaída en el tramo decisivo de la temporada.

La situación no es nueva para Ascacíbar . En la semana previa a la semifinal de la Copa Argentina también se había entrenado de manera diferenciada y finalmente fue titular frente a Banfield . No solo completó el partido, sino que además convirtió el primer gol del triunfo por 3-0 que clasificó a Boca a otra definición.

Por eso, dentro del cuerpo médico consideran que el trabajo aparte realizado en Colombia respondió exclusivamente a una cuestión preventiva. Arruabarrena, además, cuenta con el resto del plantel disponible para intentar cortar una extensa sequía internacional.

El equipo que prepara Arruabarrena para la final

Con Ascacíbar confirmado, Boca tendría prácticamente definida su formación. Álvaro Montero estará en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco integrarían la defensa, mientras que el mediocampo volvería a estar compuesto por Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado.

La principal incógnita aparece en ataque. Sebastián Villa y Miguel Merentiel tienen un lugar asegurado, mientras que Tomás Aranda y Alan Velasco compiten por completar el frente ofensivo.

Del otro lado, Eduardo Domínguez prepara un Atlético Mineiro con Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra.

Cuál es la única duda que tiene el Vasco Arruabarrena de cara al Superclásico del domingo.

Para Boca, el encuentro representa la posibilidad de terminar con una sequía de 18 años sin títulos internacionales. Su última conquista fue la Recopa Sudamericana 2008 ante Arsenal. Desde entonces disputó y perdió las finales de la Copa Libertadores 2012 contra Corinthians, la de 2018 frente a River y la de 2023 ante Fluminense.

A qué hora juega Boca y cómo ver la final

Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado 21 de noviembre desde las 19.30 de Argentina en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde se espera una elevada temperatura y mucha humedad durante el partido.

La final se disputará a encuentro único y, si termina igualada después de los 90 minutos, habrá 30 minutos de alargue y posteriormente penales en caso de mantenerse el empate.

En Argentina podrá verse por ESPN y DSports, mientras que las alternativas de streaming serán Disney+ Premium y DGO. También estará disponible mediante Flow para los usuarios que tengan incluidas esas señales.

El uruguayo Andrés Matonte será el árbitro principal, acompañado por Nicolás Tarán y Andrés Nievas, mientras que Antonio García estará a cargo del VAR. Con Ascacíbar recuperado para ocupar su lugar habitual, Arruabarrena llegará a la definición con el equipo prácticamente completo.