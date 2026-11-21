Hora y donde ver la final de Boca vs. Atlético Mineiro

La final podrá verse en vivo por ESPN y DSports. En streaming estará disponible a través de Disney+ Premium y DGO. También podrá seguirse mediante Flow para quienes tengan acceso a las señales incluidas en su servicio.

El árbitro será el uruguayo Andrés Matonte, acompañado por Nicolás Tarán y Andrés Nievas. El paraguayo Juan Benítez será el cuarto árbitro y Antonio García estará a cargo del VAR.

El partido comenzará a las 19.30 de Argentina y definirá al campeón en un encuentro único, con alargue de 30 minutos y penales en caso de igualdad.