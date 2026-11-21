Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado 21 de noviembre por la final de la Copa Sudamericana 2026, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El partido comenzará a las 19.30 de Argentina y definirá al campeón en un encuentro único, con alargue de 30 minutos y penales en caso de igualdad.
Las probables formaciones de Boca y Atlético Mineiro
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra. DT: Eduardo Domínguez.
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