Desde su primera edición en 2002, el torneo continental tuvo 24 campeones diferentes. Argentina es el país con más títulos.

El repaso de todas las finales de la Copa Sudamericana.

La Copa Sudamericana comenzó a disputarse en 2002 y, desde entonces, se convirtió en uno de los principales torneos del fútbol continental . A lo largo de sus 24 ediciones, hasta 2025, consagró a equipos de siete países y dejó finales con definiciones por penales, remontadas y episodios que quedaron en la historia de la competencia.

El primer campeón fue San Lorenzo, que se impuso ante Atlético Nacional de Colombia en la final de 2002. El último en levantar el trofeo fue Lanús, que en 2025 se consagró frente a Atlético Mineiro de Brasil, después de una definición por penales.

Argentina es el país que más veces ganó la Copa Sudamericana, con 11 títulos. Detrás aparecen Brasil, con cinco conquistas, y Ecuador, con cuatro. Colombia, México, Chile y Perú completan la lista de países que tuvieron representantes campeones.

Copa Sudamericana: todos los campeones y resultados de las finales, año por año

La primera edición se disputó en 2002 y tuvo a San Lorenzo como protagonista de una final que resolvió con un resultado global de 4-0. Desde entonces, el certamen atravesó distintas etapas, con finales a ida y vuelta y, a partir de 2019, definiciones a partido único en una sede neutral.

Este es el historial completo de campeones, subcampeones y resultados de las finales:

2002: San Lorenzo (Argentina) venció a Atlético Nacional (Colombia) por 4-0 en el resultado global, tras ganar 4-0 la ida y empatar 0-0 la revancha.

2003: Cienciano (Perú) derrotó a River Plate (Argentina). Empataron 3-3 en la ida y el equipo peruano ganó 1-0 la revancha.

2004: Boca Juniors (Argentina) superó a Bolívar (Bolivia). Perdió 1-0 en la ida y ganó 2-0 en la vuelta.

2005: Boca Juniors (Argentina) se consagró ante Pumas UNAM (México). Los dos partidos terminaron 1-1 y el equipo argentino ganó 4-3 por penales.

2006: Pachuca (México) venció a Colo-Colo (Chile). Empataron 1-1 en la ida y el conjunto mexicano ganó 2-1 la revancha.

2007: Arsenal de Sarandí (Argentina) conquistó el título ante América (México). Perdió 2-3 en la ida y ganó 1-2 como visitante, para imponerse por el gol de visitante.

2008: Internacional (Brasil) derrotó a Estudiantes (Argentina). Empataron 1-1 en la ida y el conjunto brasileño ganó 1-0 en la revancha.

2009: Liga de Quito (Ecuador) se consagró frente a Fluminense (Brasil). Ganó 5-1 en la ida y perdió 3-0 en la vuelta.

2010: Independiente (Argentina) venció a Goiás (Brasil). Perdió 2-0 en la ida, ganó 3-1 en la revancha y se impuso 5-3 en los penales.

2011: Universidad de Chile (Chile) derrotó a Liga de Quito (Ecuador). Ganó 1-0 en la ida y 3-0 en la vuelta.

2012: São Paulo (Brasil) se quedó con el título ante Tigre (Argentina). El primer encuentro terminó 0-0 y el segundo fue otorgado al conjunto brasileño por 2-0, luego de que el equipo argentino no saliera a disputar el segundo tiempo.

2013: Lanús (Argentina) superó a Ponte Preta (Brasil). Empataron 1-1 en la ida y el Granate ganó 2-0 en la revancha.

2014: River Plate (Argentina) venció a Atlético Nacional (Colombia). Empataron 1-1 en el primer partido y el Millonario ganó 2-0 en la vuelta.

2015: Independiente Santa Fe (Colombia) derrotó a Huracán (Argentina). Los dos encuentros terminaron 0-0 y el equipo colombiano ganó 3-1 por penales.

2016: Chapecoense (Brasil) recibió el título de campeón luego del accidente aéreo que sufrió su delegación cuando viajaba a disputar la final frente a Atlético Nacional (Colombia). La Conmebol le otorgó el campeonato al equipo brasileño.

2017: Independiente (Argentina) se consagró ante Flamengo (Brasil). Ganó 2-1 en la ida y empató 1-1 en la revancha.

2018: Athletico Paranaense (Brasil) venció a Junior (Colombia). Ambos partidos terminaron 1-1 y el equipo brasileño ganó 4-3 en los penales.

2019: Independiente del Valle (Ecuador) derrotó a Colón (Argentina) por 3-1 en la primera final a partido único.

2020: Defensa y Justicia (Argentina) goleó 3-0 a Lanús (Argentina) y consiguió su primer título internacional.

2021: Athletico Paranaense (Brasil) venció 1-0 a Bragantino (Brasil) en la final.

2022: Independiente del Valle (Ecuador) superó 2-0 a São Paulo (Brasil).

2023: Liga de Quito (Ecuador) empató 1-1 con Fortaleza (Brasil) y se impuso 4-3 en la definición por penales.

2024: Racing Club (Argentina) derrotó 3-1 a Cruzeiro (Brasil) y volvió a conquistar un título internacional.

2025: Lanús (Argentina) empató 0-0 con Atlético Mineiro (Brasil) y ganó 5-4 por penales.

Cuáles son los equipos más ganadores de la Copa Sudamericana

El historial muestra que ningún club consiguió establecer una diferencia amplia sobre el resto. Seis equipos comparten el primer puesto del ranking, con dos títulos cada uno.

Boca Juniors ganó las ediciones de 2004 y 2005, mientras que Independiente se consagró en 2010 y 2017. Lanús obtuvo sus conquistas en 2013 y 2025.

La lista también incluye a Liga de Quito, campeón en 2009 y 2023; Independiente del Valle, ganador en 2019 y 2022; y Athletico Paranaense, que levantó el trofeo en 2018 y 2021.

Una tragedia y un campeón simbólico

La edición 2016 también quedó marcada por un hecho excepcional: Chapecoense fue declarado campeón después de la tragedia aérea que sufrió el plantel en Colombia, cuando se dirigía a disputar la final ante Atlético Nacional.

El accidente del vuelo 2933 de LaMia ocurrió el 28 de noviembre de 2016 en Cerro Gordo, La Unión (Antioquia, Colombia), cuando transportaba al plantel de Chapecoense hacia Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional. De las 77 personas a bordo, 71 fallecieron y seis sobrevivieron.

La Conmebol declaró campeón a Chapecoense a pedido de Atlético Nacional, y las autoridades aeronáuticas suspendieron a LaMia e impulsaron mayores controles sobre vuelos chárter.