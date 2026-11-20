El DT destacó la personalidad del plantel y dejó una comparación que desató risas durante la conferencia de prensa en Barranquilla.

Rodolfo Arruabarrena dejó una de las frases más comentadas de la conferencia de prensa previa a la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro . Al referirse al grupo de juveniles y futbolistas más jóvenes del plantel, el entrenador apeló al humor y definió a “Los Wachiturros” con una comparación que rápidamente se viralizó.

Arruabarrena ya había bromeado en otras oportunidades con los gustos musicales de los más jóvenes , que suelen escuchar cumbia y reggaetón, géneros que el propio entrenador reconoció que no son de su preferencia. A partir de esa diferencia generacional, ahora el Vasco los apodó como “Los Wachiturros” .

“ Tengo a los 'Wachiturros' que, si hay que ir a Ucrania o Rusia, desvalijan el armamento nuclear ”, lanzó el Vasco entre risas. El grupo está integrado por Milton Delgado , Lautaro Di Lollo , Tomás Aranda , Leonel Flores , Ayrton Costa , Williams Alarcón y Carlos Palacios , varios de ellos con participación importante durante el semestre.

#Arruabarrena:"Tengo jugadores inteligentes con los que IRÍA A LA GUERRA.Es más, TENGO A LOS WACHITURROS donde si van a Ucrania o Rusia, desvalijan el armamento nuclear, se los desvalijan todo". https://t.co/QlKXhGNDE1 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 20, 2026

Más allá del chiste, Arruabarrena utilizó la respuesta para destacar el carácter del plantel antes del partido decisivo. “Para mí hubo situaciones en el club que llevaron a tener diferentes partidos claves en este semestre. Esto es algo importante para el grupo, para mí, para el club, pero tenemos que saber vivir, disfrutar y tener los miedos lógicos de una final. Pero sobre todo saber lo que somos y cómo llegamos hasta acá, eso es lo más importante”, sostuvo.

El entrenador también habló de Atlético Mineiro y relativizó la racha de siete partidos sin victorias que arrastra el conjunto brasileño. “Mineiro tiene un plantel numeroso, un gran presupuesto y un entrenador que sabe siempre lo que quiere y lo ha demostrado en diferentes clubes”, señaló sobre Eduardo Domínguez.

Y agregó: “En este momento no están obteniendo los resultados que quisieran, pero esta es una final y no importa cómo venís. A lo largo de este año Mineiro ha demostrado ser un equipo competitivo”.

Paredes y el valor de la unión del grupo

Leandro Paredes acompañó a Arruabarrena en la conferencia y también puso el foco en la fortaleza interna del plantel. “Yo trato de transmitir siempre confianza, que traten de disfrutar cada momento porque no es fácil pasar por el momento que estamos pasando. Estamos en el equipo más grande de Sudamérica y se lo trato de transmitir a mis compañeros”, expresó el capitán.

Luego repasó el recorrido del equipo durante la temporada: “Hemos trabajado para lograr cosas importantes. No hemos arrancado el año como hubiésemos querido, hemos sufrido el golpe de quedar afuera de la Libertadores y con Huracán. A pesar de eso el grupo se levantó y se ilusionó de vuelta”.

Paredes cerró ese tramo con una definición sobre el plantel: “Este grupo se merece conseguir cosas importantes por todo lo que ha pasado, por la ilusión y las ganas que tiene, por cómo trabaja, porque son buena gente. Nos hemos transformado en un grupo de hombres que sabe lo que quiere”.

La previa de Boca-Atlético Mineiro

Boca y Atlético Mineiro jugarán este sábado 21 de noviembre desde las 19.30 de Argentina en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El Xeneize buscará cortar una sequía internacional de 18 años: su última consagración fue la Recopa Sudamericana 2008 ante Arsenal.

El equipo de Arruabarrena llega después de ganar la Tabla Anual y clasificarse a la final de la Copa Argentina tras golear 3-0 a Banfield. Del otro lado, Mineiro viene de perder las finales de la Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025.

En ese contexto, Arruabarrena resumió la importancia de la definición sin cargarla de dramatismo: “Es un partido importante. No me gusta hablar de revanchas”. Y sobre lo que puede decidir el encuentro, fue concreto: “Los pequeños detalles son los que definen”.