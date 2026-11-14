El Vasco Arruabarrena reveló cómo está Paredes tras pedir el cambio ante Banfield

El Vasco aseguró que el capitán pidió salir por precaución y destacó la competencia interna antes del duelo continental en Barranquilla.

Rodolfo Arruabarrena habló después de la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina y dejó dos mensajes centrales: llevó tranquilidad por la salida de Leandro Paredes y destacó el crecimiento de Álvaro Montero , una de las figuras del 3-0 frente a Banfield en Mendoza .

El mediocampista pidió el cambio durante el segundo tiempo y generó preocupación por la cercanía de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro . Sin embargo, el entrenador descartó cualquier problema físico importante. “ Paredes salió bien, pidió el cambio conociendo su cuerpo ”, explicó.

"PAREDES ES CAPITÁN, ES EL LÍDER Y SOBRE TODO EN RENDIMIENTOS" El Vasco Arruabarrena tras la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina. https://t.co/QSvzWpUhxx

Arruabarrena recordó que el capitán atravesó un año de mucha exigencia, con poco margen de preparación. “Viene de un año de mucha actividad con el tema de la lesión antes del Mundial, no tuvo pretemporada y está bien. Es el capitán y es el líder”, sostuvo.

También volvió a remarcar el peso que tiene Paredes dentro del funcionamiento del equipo. “Todo lo que puedo decir son elogios, sobre todo en rendimiento, sabe mantener los ritmos y cuándo meter más intensidad”, agregó.

El respaldo de Arruabarrena a Montero

El entrenador también tuvo palabras destacadas para Álvaro Montero, determinante en el primer tiempo ante Banfield. El colombiano apareció en los momentos más delicados y evitó que el Taladro se pusiera en ventaja antes de que Boca lograra abrir el marcador.

“Montero viene a un club muy importante, lleva una adaptación pero lo ha hecho bien desde el principio, es jerarquía y de selección”, señaló Arruabarrena.

El DT extendió el elogio al resto de los arqueros y remarcó la competencia interna. “Está bien y el grupo se siente respaldado en su rendimiento. Si le tocase a Brey lo mismo, Javi García lo mismo, Agustín (Marchesín) está lesionado pero hay una linda competencia que genera que los rendimientos sean altos”, explicó.

Otra final y la mirada puesta en Barranquilla

Arruabarrena también valoró la clasificación a una nueva definición después de haber conquistado el título de Campeón de Liga. “Contento que el club tenga una nueva final, saben lo que significa para mí la Copa Argentina. Felicito a los jugadores, es difícil que después de lograr un título que se necesitaba, volver a tener una semifinal”, afirmó.

Sobre el desarrollo del partido, reconoció que el comienzo fue incómodo. “Costó el primer tiempo, sobre todo los primeros minutos. Luego tuvimos control, pero teníamos que tener cuidado con las pérdidas de pelota a la hora de atacar. Hicimos el gol en el momento justo”, analizó.

En el complemento, Boca encontró espacios y terminó imponiéndose con claridad. “Banfield fue a buscar, fuimos más precisos con más espacios y el triunfo es en líneas generales merecido”, agregó.

El Vasco también dejó claro que el reciente título no puede convertirse en una excusa para bajar la intensidad. “Soy bastante autocrítico y quiero buscar un mejor rendimiento. El título del otro día no nos puede relajar”, remarcó.

La clasificación dejó a Boca en otra final doméstica, donde enfrentará a Platense, pero el próximo objetivo ya domina la agenda. “Tenemos una semana para pensar en la final de la Sudamericana”, señaló Arruabarrena.

El Xeneize enfrentará a Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre en Barranquilla. Después de asegurar su lugar en la definición de la Copa Argentina, el equipo buscará trasladar su buen momento al partido continental más importante de la temporada.