El pase magistral de Paredes para el primer gol de Boca ante Banfield

El capitán encontró una asistencia por encima de toda la defensa y permitió que el Xeneize se fuera al descanso en ventaja en Mendoza.

Leandro Paredes volvió a demostrar su influencia en Boca con una acción decisiva sobre el cierre del primer tiempo ante Banfield , por la semifinal de la Copa Argentina . Cuando el encuentro parecía encaminado al descanso sin goles, el capitán inventó una asistencia precisa para que Santiago Ascacibar apareciera dentro del área y marcara de cabeza el 1-0 .

La jugada nació cuando Sebastián Villa encontró a Paredes cerca de la medialuna. El volante levantó la cabeza y, en lugar de buscar un remate o continuar la circulación, picó la pelota por encima de la última línea del Taladro.

Ascacibar interpretó el movimiento, atacó el espacio a espaldas de los defensores y llegó solo para conectar de cabeza. Su definición terminó venciendo a Diego Rodríguez y permitió que el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena encontrara la ventaja justo antes del entretiempo.

La GRAN ASISTENCIA de Leandro Paredes para el 1-0 de Boca ante Banfield. #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/92y2MYpW3q — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

La acción resolvió una primera mitad en la que Boca había manejado durante varios pasajes la pelota, pero no había conseguido traducir ese dominio en situaciones verdaderamente claras. Alan Velasco había probado desde afuera del área y obligado a Rodríguez a intervenir, mientras que Paredes y Milton Delgado también ensayaron remates de media distancia sin precisión.

El gol apareció entonces a través de una jugada diferente: lectura, ejecución y movimiento sin pelota para romper una defensa que hasta ese momento había logrado sostenerse.

Las atajadas de Álvaro Montero que sostuvieron a Boca

Antes de la asistencia de Paredes, el jugador determinante del Xeneize había sido Álvaro Montero. Pese a que Boca mostró mayor iniciativa, las oportunidades más peligrosas del primer tiempo fueron de Banfield y el arquero colombiano respondió cuando fue exigido.

A los 31 minutos, Tomás Adoryán encontró espacio fuera del área y sacó un potente derechazo que buscaba la escuadra izquierda. Montero reaccionó a tiempo y logró mandar la pelota al córner con una intervención clave.

Siete minutos después llegó otra de las situaciones más claras. Lautaro Gómez recibió dentro del área por el sector izquierdo y remató de zurda hacia la parte alta del arco. El colombiano volvió a estirarse para evitar el gol y mantener el encuentro igualado.

Montero ya había tenido una intervención importante a los 6 minutos, también frente a Adoryán, por lo que terminó siendo fundamental durante el tramo en el que Banfield consiguió atacar con mayor profundidad.

El Taladro también contó con un cabezazo de Nicolás Meriano que se fue por encima del travesaño y mostró capacidad para complicar a Boca a partir de ataques directos y pelotas detenidas.

Por eso, el tanto de Ascacibar tuvo un peso todavía mayor. Boca no había sido claramente superior en cuanto a ocasiones, pero encontró sobre el final del primer tiempo la jerarquía individual de Paredes para transformar una acción aislada en ventaja.

El encuentro se disputó en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y definirá al rival de Platense en la final de la Copa Argentina.