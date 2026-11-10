Los dos referentes de Boca que entrenaron diferenciados de cara a la semifinal de la Copa Argentina

El Xeneize se prepara para enfrentar a Banfield por un lugar en la final del torneo nacional tras la obtención de la tabla anual.

Tras la obtención de la tabla anual con el gol agónico de Enner Valencia ante Defensa y Justicia, Boca se prepara para enfrentar a Banfield en las semifinales de la Copa Argentina . En los regresos a los entrenamientos, dos de los referentes entrenaron diferenciados.

Se trata de Leandro Paredes , capitán del Xeneize, y Lautaro Blanco , una de las figuras en las últimas temporadas. El volante tuvo que salir en la última fecha del Torneo Clausura por calambres y el lateral izquierdo es el que más minutos acumuló durante el ciclo del Vasco Arruabarrena.

A pesar de no trabajar a la par del grupo en esta primera práctica, según medios partidarios, ambos serán titulares en el duelo clave contra Banfield , que será el sábado a las 19 hs en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

¡EL CAPITÁN DESCANSA! Leandro Paredes y Lautaro Blanco no se entrenan a la par del grupo en la práctica de Boca.



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Así prepara Boca las semifinales de la Copa Argentina

El Vasco Arruabarrena deberá evaluar diferentes situaciones individuales en esta semana de entrenamientos, teniendo en cuenta que tras las semifinales de la Copa Argentina, el Xeneize jugará el siguiente fin de semana la final de la Copa Sudamericana.

La planificación semanal contempla la evaluación de varios futbolistas clave, ya que el cuerpo técnico recuperará a Adam Bareiro, quien completó las tareas físicas tras superar una lesión en la espalda y sumará variantes en la ofensiva.

Por otro lado, Rodrigo Battaglia aguardará el transcurso de los días para determinar su alta definitiva si la zona operada en el tendón de Aquiles no presenta dolencias, lo que posibilitaría su inclusión entre los convocados.

Tomás Aranda volvió a jugar ante Defensa y Justicia, partido en el que sumó algunos minutos desde el banco de suplentes. El entrenador debe evaluar si se encuentra físicamente para ir desde el arranque contra Banfield.

Boca vuelve a los entrenamientos por la tarde en Ezeiza. Tras los festejos, arranca otra semana importante. El sábado enfrenta a Banfield buscando el pasaje a la final de la Copa Argentina (espera Platense). La intención del CT es poner lo mejor, sin arriesgar a nadie pensando en… — Augusto Cesar (@Augustocesar22) November 10, 2026

Entre el juvenil que lleva la diez en la espalda, Alan Velasco y Leonel Flores saldrá un titular, según la información, para acompañar a Miguel Ángel Merentiel y Sebastián Villa en la delantera. El resto del equipo, si no median inconvenientes físicos, será el mismo que jugó de arranque en la definición de la tabla anual.

Lautaro Blanco, la debilidad de un ex River

Leonel Vangioni, ex River, que fue uno de los referentes del primer ciclo de Marcelo Gallardo, se deshizo de elogios con el lateral izquierdo de Boca: "A mi me encanta Lautaro Blanco, yo lo enfrenté en Central. Es un jugador que ya no es proyección, es presente".

"ME ENCANTA LAUTARO BLANCO"



Leonel Vangioni pasó por La Noche de TyC Sports y llenó de elogios al lateral de Boca. pic.twitter.com/3dQ4HCKWiT — TyC Sports (@TyCSports) November 10, 2026

El presente de Blanco lo llevó a estar en consideración del cuerpo técnico de la selección argentina, y Vangioni destacó su principal virtud: "A mi me gusta muchísimo porque tiene centro a la carrera impresionante. Ya lo tenía cuando era chico y jugaba en Central, ahora lo perfeccionó. Creo que la mayoría del ataque de Boca pasa por él".

Por último, manifestó que encuentra similitudes entre ambos: "Aparte él tira centro, es lo que generalmente el puesto lleva a hacer y tiene un centro a la carrera muy bueno, a mi me encantaba hacer eso y por eso me gusta mucho y me identifico mucho con el juego de él".