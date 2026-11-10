Se cumplen 30 años del debut de Riquelme en Boca: así fue el primer capítulo de una gran historia de amor

El actual presidente del Xeneize hizo su estreno en La Bombonera, que lo terminó ovacionando tras una gran actuación.

Juan Román Riquelme es el máximo ídolo de la historia de Boca , y su historia con el club sigue hasta la actualidad, con su presidencia, que viene de cosechar su primer título con la tabla anual. Pero su vínculo con el Xeneize comenzó hace treinta años, con su debut en La Bombonera contra Unión.

Boca lo había comprado desde las inferiores de Argentinos Juniors y Carlos Salvador Bilardo , por entonces entrenador de la institución, decidió ponerlo de titular contra el Tatengue aquel 10 de noviembre de 1996.

Riquelme ingresó a La Bombonera con la camiseta número ocho , ya que la diez la usaba Diego Armando Maradona , que estuvo ausente en ese encuentro. Compartió la mitad de la cancha y la responsabilidad de la generación de juego con Diego Latorre.

El encuentro terminó 2-0 a favor de Boca, con Román dándole la asistencia del segundo tanto a Fernando Cáceres. Tras la finalización del partido, la cancha coreó su nombre, en lo que sería un presagio de una historia que recién comenzaba.

Un 10 de noviembre de 1996 debutaba Juan Román Riquelme en la Primera de Boca.

Hoy se cumplen exactamente 30 años de aquella tarde histórica.

Rival: Unión de Santa Fe.

Estadio: La Bombonera.

Técnico: Carlos Salvador Bilardo.

Resultado: Boca 2-0 Unión.

Román tenía apenas 18 años y… — BESTIA (@labestiapau) November 10, 2026

Los máximos logros de Riquelme en Boca

Los primeros años de Riquelme en Boca no fueron sencillos, ya que por un lado era eclipsado por grandes nombres dentro del equipo titular, y por otro, tenía constantes cruces con la dirigencia, sobre todo con el presidente Mauricio Macri.

Pero hubo un nombre que lo cambió todo: Carlos Bianchi. Con el técnico que había sido campeón del mundo con Vélez, Román alcanzó su mejor versión y consiguió su primer título en el Xeneize con el Apertura 1998, donde consolidó una histórica dupla con Martín Palermo.

Ese torneo local fue el inicio de una era dorada: bajo el mando de Bianchi en el banco y de Riquelme en el campo de juego, Boca ganó la Copa Libertadores 2000 y 2001 y la Intercontinental 2000, con una actuación histórica del diez contra el Real Madrid.

Por sus conflictos con Macri, que incluyeron el famoso "topo gigio" en La Bombonera tras marcarle a River, Riquelme se fue al Barcelona a mediados de 2002. En Europa tuvo un gran paso por el Villarreal, tras no adaptarse bien al equipo Culé.

24 años del Topo Gigio.#UnDiaComoHoy pero de 2001, #Boca goleaba 3-0 a river y Juan Román #Riquelme inmortalizaba su festejo frente a toda la #LaBombonera pic.twitter.com/rTLkjOfq2z — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 8, 2025

En 2007 regresó para ser la estrella del Boca de Miguel Ángel Russo y ganar la sexta Copa Libertadores del club, con una actuación brillante del número diez, que fue elegido el mejor jugador del torneo. En 2014 se fue del Xeneize tras desacuerdos con el presidente Daniel Angelici y se terminó retirando al año siguiente con la camiseta de Argentinos Juniors.

Su regreso a Boca como dirigente

En las elecciones de 2019, el mundo Boca se sacudió con la confirmación de que Riquelme iría como vicepresidente segundo en la lista de Jorge Amor Ameal y Mario Pergollini. El club venía de una dura racha futbolística, con la derrota ante River en Madrid y en semifinales de la Libertadores 2019.

Con la presencia de Román, la lista arrasó en las elecciones, al igual que en 2023, cuando la fórmula se revirtió: el ídolo fue de presidente y Ameal de vice. El último fin de semana, Boca se consagró en la tabla anual, lo que fue el primer título de Riquelme en el máximo cargo.