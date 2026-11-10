Ponzio quiere poner a Martínez Quarta ante Lanús: el enojo de los hinchas de River

El posible regreso de Lucas Martínez Quarta a la titularidad de River llega en medio de un clima de fuerte malestar. El defensor ya cumplió la fecha de suspensión por la expulsión ante Boca y quedó nuevamente a disposición del cuerpo técnico, pero su situación está lejos de pasar inadvertida: una parte importante de los hinchas perdió la paciencia y viene expresando su enojo por sus últimas actuaciones.

La roja en el Superclásico fue el episodio que terminó de profundizar el rechazo. Martínez Quarta dejó al equipo con diez jugadores en un partido clave, luego de una infracción sobre Miguel Merentiel, y recibió numerosas críticas por una acción que condicionó el desarrollo del encuentro.

Sin embargo, el malestar de los simpatizantes no comenzó ese día . Sus errores en compromisos anteriores, incluida la eliminación frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, ya habían puesto al zaguero en el centro de los cuestionamientos.

En ese contexto, Leonardo Ponzio analiza darle una nueva oportunidad. Según trascendió, el entrenador interino tendría en consideración al defensor para el cruce ante Lanús, por los octavos de final del Torneo Clausura. Incluso podría probarlo en el amistoso a puertas cerradas frente a Gimnasia, previsto para el sábado 14 de noviembre en el Monumental.

La decisión no será sencilla. Del otro lado aparece Lautaro Rivero, quien ocupó el lugar de Martínez Quarta en el triunfo por 2-0 ante Aldosivi y también pelea por un lugar en la defensa. La alternativa del juvenil le permite al cuerpo técnico evaluar opciones, aunque Ponzio conoce al experimentado central y ya manifestó su respaldo desde que asumió de manera interina.

"Martínez Quarta":Porque fue expulsado del #Superclasico https://t.co/njeMPfA9LB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 1, 2026

El enojo de los hinchas se explica también por las expectativas que había generado el regreso de Martínez Quarta al club. El defensor volvió a River con el respaldo de su trayectoria y la intención de convertirse en una pieza importante, pero sus últimas actuaciones quedaron bajo la lupa. En las redes sociales, los cuestionamientos se multiplicaron y muchos simpatizantes reclaman que pierda su lugar en el equipo.

Mientras tanto, el cuerpo técnico deberá definir si prioriza la experiencia del zaguero o apuesta por Rivero para afrontar una instancia decisiva del campeonato. La posibilidad de que Martínez Quarta vuelva a jugar no solo tendrá una lectura futbolística: también estará atravesada por la reacción de una hinchada que hoy mira al defensor con desconfianza.

River enfrentará a Lanús en los octavos de final del Clausura, en un cruce que todavía espera la confirmación oficial de día y horario. Para Ponzio, la decisión sobre la zaga será una de las cuestiones centrales de la preparación. Para Martínez Quarta, en cambio, puede representar una oportunidad para recuperar terreno en un momento en el que buena parte de los hinchas ya no le concede demasiado margen.

Además, la decisión de Ponzio de volver a apostar por Martínez Quarta puede convertirse en un nuevo foco de cuestionamientos hacia el entrenador interino. Su continuidad al frente de River está condicionada a conseguir el título del Clausura, ya que, si no logra el objetivo, no seguirá en el cargo. Sin embargo, más allá de los resultados, la insistencia con el defensor es una de las decisiones que más le reprochan los hinchas, que no entienden que pueda recuperar la titularidad después de sus últimos errores y de la expulsión ante Boca. En un momento en el que River necesita ganar para sostener sus aspiraciones, Ponzio también se juega parte de su crédito con una elección que genera cada vez más resistencia entre los simpatizantes.