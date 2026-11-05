River venció a Aldosivi y espera por su rival en los playoffs

El Millonario derrotó al Tiburón, ya descendido, y volverá a jugar en los octavos de final del Torneo Clausura.

River venció a Aldosivi 2-0 en Mar del Plata por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura y se aseguró el cuarto puesto de la zona B, por lo que jugará los octavos de final en el Monumental, contra el quinto del otro grupo.

Los goles del Millonario fueron de Beltrán de penal y Correa, ambos en el segundo tiempo. El VAR tuvo un papel clave para el equipo de Leo Ponzio , ya que le anuló un tanto al Tiburón por offside y llamó al árbitro para sancionar el penal que abrió el marcador.

El primer tiempo del encuentro de la fecha 16 no tuvo tantas situaciones claras. Sin embargo, el Millonario fue el que más cerca estuvo de abrir el marcador, con Galván teniendo la primer chance con una pelota que le quedó en la medialuna y el volante la tiró por encima del travesaño.

¿CÓMO NO FUE GOL DE GALVÁN?



El mediocampista de River tuvo una chance inmejorable ante Aldosivi y la pelota salió por arriba del travesaño.



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Hubo dos polémicas por patadas de jugadores de Aldosivi: primero fue Palavecino y luego Castro, que le entraron fuerte al juvenil de River, Espíndola, pero el árbitro Bryan Gustavo Ferreyra decidió que ninguna ameritaba la roja.

A los 43 minutos de la parte inicial, un tiro libre al borde del área grande fue ejecutado por Thiago Almada, que buscó el ángulo derecho del arquero rival e impactó su remate en el travesaño.

EL TRAVESAÑO EVITÓ UN GOLAZO DE ALMADA



De tiro libre, el mediocampista de River sacó un gran remate y el travesaño le negó el 1-0 ante Aldosivi.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/13YheutN5L — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 5, 2026

En el inicio de la segunda parte, un córner bajo al primer palo le llegó a Otamendi, que no pudo ajustar el cabezazo para hacerlo buscar el arco, y el mismo se fue ancho.

Aldosivi abría el marcador en su primera llegada de peligro al arco rival, a los 13 minutos, cuando el defensor Santiago Moya lograba aprovechar un rebote ante una salida en falso del arquero Santiago Beltrán, aunque el tanto fue invalidado por un fuera de juego previo, tras la revisión del VAR.

"Beltrán":

Por los comentarios sobre el gol de Aldosivi ante River que fue anulado por offside de Andrés Vombergar pic.twitter.com/fq2QoI0qNT — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 5, 2026

A los 28 minutos de la segunda mitad, nuevamente el VAR llamó al árbitro Ferreyra, por una mano del delantero de Aldosivi Vombergar tras un tiro libre de River. Tras una larga revisión, el juez fue al monitor y cobró penal para el Millonario.

"Vombergar":

Por el penal para River en su partido contra Aldosivi pic.twitter.com/eCsUhVbhSa https://t.co/1xCtlPYZ1V — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 5, 2026

A los 30 minutos, Lucas Beltrán puso el 1-0: remató a la derecha del arquero Acosta, que a pesar de adivinar el palo, nada pudo hacer con el certero derechazo del delantero.

DE PENAL, BELTRÁN PUSO EL 1-0 PARA RIVER



El delantero del Millonario ejecutó cruzado y abrió el marcador ante Aldosivi.



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Ya en los minutos de descuento, Ángel Correa apareció para poner el 2-0: tras una buena corrida de Ortega por el carril izquierdo, encontró con un preciso centro atrás al diez, que cruzó el disparo para que River respire.

¡SI LO DEJAN SOLO NO PERDONA! Centro de Ortega para Ángel Correa que apareció sin marca por el segundo palo y definió para el 2-0 de River ante Aldosivi.



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River podría perder a Montiel por tres fechas

La tarjeta roja directa recibida por Gonzalo Montiel ante Boca, luego de una patada a Lautaro Blanco, podría significar una ausencia de tres partidos para el lateral derecho. Esta extensión es la que tiene mayor consenso entre los miembros del Tribunal de Disciplina, al tratarse de una acción de “juego brusco grave”.

En caso de recibir tres jornadas de sanción, y luego de no ser convocado para la última fecha de la fase regular ante Aldosivi, el lateral derecho se perdería el partido de octavos de final y un hipotético cruce de cuartos de final del Torneo Clausura 2026.