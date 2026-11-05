El fuerte exabrupto de un reconocido periodista al opinar sobre la sanción a Montiel

En uno de los programas más populares de la televisión, salió una polémica opinión sobre la roja al futbolista de River.

Las repercusiones del superclásico entre Boca y River siguen dando para hablar, sobre todo porque el Millonario está esperando a que salgan las sanciones de sus jugadores expulsados: Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel , que se especula que podría recibir tres fechas.

En el marco de esta posible sanción, en el programa Estudio Fútbol de TyC Sports, el periodista Horacio Pagani tuvo un fuerte exabrupto, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

En el medio de la discusión sobre si era excesiva la posible sanción de tres fechas, el programa pasó al móvil con el periodista que cubre a River, pero en un micrófono se escuchó a Pagani dar una fuerte sentencia : "Yo le daría cinco fechas a ese hijo de puta".

“YO LE DARÍA 5 FECHAS A ESE HIJO DE PUTA” - La frase de Horacio Pagani cuando hablaban de la sanción a Gonzalo Montiel https://t.co/uKbpYG3ejz pic.twitter.com/dII5IaAd1H — PaseClave (@paseclave__) November 5, 2026

La posible sanción a Gonzalo Montiel

La tarjeta roja directa recibida por Montiel ante Boca, luego de una patada a Lautaro Blanco, podría significar una ausencia de tres partidos para el lateral derecho. Esta extensión es la que tiene mayor consenso entre los miembros del Tribunal de Disciplina, al tratarse de una acción de “juego brusco grave”.

En caso de recibir tres jornadas de sanción, y luego de no ser convocado para la última fecha de la fase regular ante Aldosivi, el lateral derecho se perdería el partido de octavos de final y un hipotético cruce de cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

La expulsión del campeón del mundo fue una de las jugadas que mayor discusión generó en torno al arbitraje de Nicolás Ramírez, ya que ante una falta similar de Blanco, el juez decidió solo amonestarlo. Sin embargo, Montiel también podría agravar su sanción por los gestos que le realizó a la gente de Boca cuando salió de La Bombonera.

#AHORA | El Tribunal de Disciplina de #AFA evalúa darle 3 fechas a #Montiel por su expulsión en el Superclásico



Hasta el momento es la pena que más consenso reúne en los miembros, según pudo saber @okdobleamarilla



La sanción final se conocería esta tarde



… pic.twitter.com/qN5JANWA4f — doble amarilla (@okdobleamarilla) November 5, 2026

La totalidad de su sanción será conocida en las próximas horas, luego de una reunión del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta suspensión podría ser una dura noticia para River, que no tiene a otro jugador de su nivel en el puesto.

El intento de robo que sufrió Otamendi en la llegada de River a Mar del Plata

La llegada de River a Mar del Plata tuvo un episodio inesperado y Nicolás Otamendi fue protagonista de una escena que rápidamente se viralizó. Mientras el plantel compartía un momento con los hinchas en la puerta del hotel, una persona intentó sacarle la gorra de un tirón. El defensor reaccionó a tiempo, sujetó la prenda y evitó que se la llevaran.

AHORA | LIGA PROFESIONAL: Momento insólito en Mar del Plata. Le quisieron robar la gorra a Nicolás Otamendi en medio de un recibimiento de hinchas de River frente al hotel. Rápido de reflejos, el defensor reaccionó al instante y evitó el robo. pic.twitter.com/PoTrLFV1X6 — Tiempo Extra (@TiempoExtraAr) November 5, 2026

El hecho ocurrió este miércoles, durante el recibimiento que los simpatizantes le organizaron al equipo en la previa del encuentro frente a Aldosivi, correspondiente a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Los futbolistas se acercaron a la gente para firmar camisetas, sacarse fotografías y devolver parte del afecto recibido.

Otamendi fue uno de los que más se acercó a los fanáticos. Incluso superó las vallas de seguridad para estar más cerca de quienes esperaban al plantel. En medio de ese intercambio, mientras posaba para una foto con una hincha, apareció una mano desde atrás que intentó llevarse su gorra.