Los picantes gestos de Martínez Quarta y Montiel tras sus expulsiones en el Superclásico

Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel protagonizaron uno de los primeros episodios calientes del Superclásico entre Boca y River . El defensor del Millonario fue expulsado a los siete minutos del primer tiempo, luego de cometer una infracción sobre Miguel Merentiel cuando el delantero uruguayo se encaminaba hacia el arco. Sin embargo, su salida no pasó inadvertida solamente por la decisión arbitral: el zaguero realizó un gesto provocador hacia los hinchas xeneizes, con una referencia directa a la final de la Copa Libertadores 2018.

El futbolista levantó tres dedos de una mano y uno de la otra , en alusión al 3-1 con el que el Millonario derrotó al cuadro azul y oro en la definición disputada el 9 de diciembre de 2018 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Aunque el central no tuvo minutos en aquella final, integró la convocatoria del equipo dirigido por Marcelo Gallardo y estuvo entre los suplentes. Ocho años después, utilizó aquel resultado para responder a los simpatizantes del rival en medio de un clásico que ya había comenzado con mucha tensión.

La expulsión se produjo cuando Santiago Ascacibar filtró un pase para Merentiel y el atacante quedó en carrera hacia el arco defendido por River. MQ lo sujetó para impedir que continuara su avance, pero Nicolás Ramírez no sancionó la infracción en primera instancia. La intervención del VAR, a cargo de Silvio Trucco, llevó al árbitro a revisar la acción en el monitor y modificar su decisión. Tras observar las imágenes, determinó que el defensor había impedido una ocasión manifiesta de gol.

¡MARTÍNEZ QUARTA DEJÓ A RIVER CON 10! El defensor central se retiró del campo de juego e hizo un gesto mientras se dirigía al vestuario. #LPFxTNTSports #SuperclásicoxTNTSports pic.twitter.com/2BjdW6uxcK

La ubicación de Marcos Acuña también resultó determinante para la interpretación de la jugada. El lateral estaba alejado de la acción y no tenía posibilidades concretas de intervenir para evitar que el uruguayo quedara frente al arco. Por ese motivo, el encargado de impartir justicia, de flojísima tarea, consideró correctamente que correspondía mostrarle la tarjeta roja al central.

Para cubrir el lugar del central ingresó Lautaro Rivero, mientras que Lucas Beltrán debió abandonar el campo de juego. La modificación alteró rápidamente el planteo del Millonario, que quedó con diez futbolistas durante prácticamente todo el desarrollo de la etapa inicial. En el complemento, la segunda expulsión profundizó el enojo del conjunto visitante.

La bronca de Montiel contra Ramírez y el público xeneize

Montiel también vio la tarjeta roja y, en medio de la bronca por la decisión arbitral, insultó a Ramírez al tildarlo de “cagón”. Además, el campeón del mundo realizó gestos hacia los hinchas de Boca mientras se retiraba de la cancha. Su reacción podría derivar en un informe del árbitro, en una jornada en la que los reclamos de River se multiplicaron.

¡LOS GESTOS DE MONTIEL A LA HINCHADA DE BOCA!



El defensor de River se fue expulsado y, camino al vestuario, les hizo gestos a los hinchas del Xeneize.#LPFxTNTSports#SuperclásicoxTNTSports pic.twitter.com/Hvca6oy9T0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026

La tensión también alcanzó al entrenador Leonardo Ponzio, quien le hizo gestos al juez y le preguntó, irónicamente, si ya había terminado el partido. Con dos jugadores menos, River debió afrontar un escenario muy complicado frente a un Boca que tenía superioridad numérica desde los primeros minutos. Las protestas y las reacciones de los futbolistas visitantes se convirtieron en parte central de un Superclásico marcado por las decisiones arbitrales.