La expulsión de Martínez Quarta que protestó todo River

El defensor agarró a Merentiel cuando se iba a mano a mano. Primero zafó, pero Truccó llamó a Ramírez desde el VAR y vio la roja.

La primera jugada importante del Superclásico llegó apenas a los 9 minutos del primer tiempo, cuando Lucas Martínez Quarta vio la tarjeta roja y dejó a River con diez jugadores en La Bombonera . El defensor fue a disputar una pelota con Miguel Merentiel y terminó cometiéndole una falta clara al delantero uruguayo, que se iba con posibilidades de avanzar en ataque. Sin embargo, Nicolás Ramírez no advirtió la infracción en primera instancia y dejó continuar el juego, por lo que la acción pasó inadvertida para el árbitro principal.

La intervención del VAR, a cargo de Silvio Trucco, cambió el desarrollo de la jugada. Desde la cabina revisaron la acción y advirtieron la infracción de Martínez Quarta sobre Merentiel .

Ante la evidencia de la falta y la gravedad de la acción, convocaron a Ramírez para que revisara las imágenes en el monitor ubicado a un costado del campo de juego. Después de observar las repeticiones, el árbitro corrigió su decisión inicial y determinó que correspondía la expulsión del zaguero millonario.

De esta manera, River se quedó con un futbolista menos cuando apenas se habían disputado nueve minutos del Superclásico, una complicación enorme para el equipo de Leonardo Ponzio en un partido que recién comenzaba. La roja obligó al Millonario a modificar sus planes y afrontar prácticamente todo el encuentro en inferioridad numérica, mientras Boca encontró una ventaja importante desde lo táctico. La decisión también dejó en evidencia la importancia del VAR para corregir un error de apreciación del árbitro principal en una jugada determinante.

¡MALAS NOTICIAS PARA RIVER EN EL ARRANQUE DEL SUPERCLÁSICO! LUCAS MARTÍNEZ QUARTA SE FUE EXPULSADO POR ESTE AGARRÓN A MERENTIEL. El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/juiK98KW5p — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

El zapalino Marcos Acuña y Leandro Paredes volvieron a protagonizar un fuerte encontronazo en el Superclásico. Como ya había ocurrido en el primer enfrentamiento del año, los futbolistas se carajearon, intercambiaron empujones y recriminaciones, en una escena que volvió a elevar la temperatura del partido en La Bombonera.

El antecedente estaba fresco. En el clásico correspondiente al Torneo Apertura, que Boca ganó 1 a 0, ambos jugadores ya habían tenido un encontronazo en el campo de juego. Aquella vez también hubo empujones y palabras fuertes entre el defensor de River y el mediocampista xeneize. Lejos de quedar como un episodio aislado, la rivalidad entre los dos volvió a quedar expuesta en el nuevo capítulo del duelo más importante del fútbol argentino.

Qué pasó este domingo en La Bombonera entre Paredes y el zapalino

En esta oportunidad, Acuña fue quien tomó la iniciativa en la agresión, con un contacto físico que encontró a Paredes exagerando la caída. Los dos futbolistas se apuraron mutuamente hasta que intervino el árbitro Nicolás Ramírez, quien decidió mostrarles la tarjeta amarilla a ambos para intentar controlar la situación.

Sin embargo, la escena dejó otro detalle que no pasó inadvertido en la transmisión televisiva. Paredes le dijo "cagón" al árbitro, una expresión que se pudo leer en la interpretación de los labios que mostró la pantalla. Pese al insulto, Ramírez optó por no profundizar el conflicto y eligió manejar la situación antes de aplicar una sanción mayor.

Así, el zapalino volvió a quedar en el centro de una escena caliente del Superclásico. Dos partidos, dos cruces y una rivalidad personal que parece haber sumado un capítulo más en la histórica disputa entre Boca y River.