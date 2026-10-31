Boca y River se enfrentan en un Superclásico decisivo: horas, formaciones y TV

La Bombonera será testigo de un partido de alto calibre: el Xeneize necesita ganar para recuperar la cima y el Millonario querrá arruinar la fiesta.

Boca recibirá este domingo a River , por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura , en un Superclásico que podría marcar a fuego el 2026 de ambos equipos.

El encuentro, que está programado para las 15, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera" y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports . El árbitro designado fue Nicolás Ramírez , mientras que en el VAR estará Silvio Trucco .

Boca llega a esta nueva edición del Superclásico en un inmejorable momento, ya que pelea en todos los frentes y sueña con la posibilidad de ganar una histórica cuádruple corona. El equipo sería el que sale de memoria, con una sola duda: Sebastián Villa o Leonel Flores , quien bajó su nivel en los últimos partidos.

En el Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena marchan terceros en la Zona A con 27 puntos, mientras que en la tabla anual está metido de lleno en la pelea por la primera posición que otorga el título de Campeón de Liga. Además, el "Xeneize" se encuentra en la final de la Copa Sudamericana y en semis de Copa Argentina.

River, por su parte, busca cerrar de la mejor manera un 2026 que fue una pesadilla desde el inicio. Esto se debe a que sufrió tempranas eliminaciones en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina. A su vez, en la tabla anual ya no tiene chances de pelear por la primera posición.

De todas maneras, los dirigidos por Leonardo Ponzio consiguieron cierta regularidad en las últimas fechas que les permitió llegar a los 23 puntos y quedar con un pie y medio en los playoffs.

Entre las sorpresas, el juvenil de 19 años Lucas Silva se perfila para integrar el once inicial ante la imposibilidad física del mediocampista Aníbal Moreno. El mediocampista central continúa aquejado por una discopatía lumbar, la lesión que lo marginó del duelo frente a Racing y que previamente lo mantuvo 45 días inactivo, por lo que el cuerpo técnico evaluará su estado hasta el límite previo al encuentro.

La baja inminente de Moreno, sumada a la ausencia confirmada por desgarro de Fausto Vera, deja vacante el eje del mediocampo y decanta la decisión hacia la inclusión del juvenil Silva, quien cuenta con apenas nueve partidos disputados oficialmente en la Primera División del fútbol argentino y carece por completo de antecedentes en Superclásicos oficiales frente a Boca.

Las probables formaciones de Boca y River para el Superclásico

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.