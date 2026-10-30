Las tres bajas confirmadas en River para el Superclásico ante Boca

El Millonario visita al Xeneize en La Bombonera el próximo domingo 1 de noviembre, en un partido clave para ambos equipos en el campeonato local.

River llega al Superclásico ante Boca condicionado por tres ausencias confirmadas y un interrogante en la zona del mediocampo: la presencia de Aníbal Moreno , quien se entrenó de manera diferenciada durante toda la semana y quedó con pocas posibilidades de estar jugar en La Bombonera .

El plantel “Millonario” se entrenó en River Camp , este viernes, en lo que fue su última practica de cara al encuentro en La Bombonera . Allí, el volante catamarqueño volvió a trabajar aparte y mañana sábado Leonardo Ponzio determinará si puede al menos integrar la delegación o habrá que rediseñar el once titular con Lucas Silva como mediocampista de contención.

La situación física de Moreno genera preocupación debido a la escasez de relevos con rodaje en ese sector. El ex Palmeiras había reaparecido ante Belgrano tras superar una inactividad de 45 días por una discopatía lumbar. Sin embargo, en el siguiente encuentro frente a Racing solicitó el cambio a los 15 minutos del primer tiempo a raíz de intensos dolores en la espalda y en un gemelo.

El cuadro de bajas de River

Fausto Vera : el exvolante de Argentinos Juniors, alternativa natural para jugar de 5, se desgarró tras ingresar desde el banco en el encuentro ante Belgrano. El proceso de rehabilitación le demandará todavía un piso de diez días fuera de las canchas.

: el exvolante de Argentinos Juniors, alternativa natural para jugar de 5, se desgarró tras ingresar desde el banco en el encuentro ante Belgrano. El proceso de rehabilitación le demandará todavía un piso de diez días fuera de las canchas. Juan Carlos Portillo: atraviesa el tramo decisivo de la recuperación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha padecida a mediados de febrero. Aunque el alta médica podría concretarse en las próximas semanas, la planificación del cuerpo técnico apunta a reintegrarlo directamente a los trabajos de pretemporada pensando en el ciclo 2027.

atraviesa el tramo decisivo de la recuperación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha padecida a mediados de febrero. Aunque el alta médica podría concretarse en las próximas semanas, la planificación del cuerpo técnico apunta a reintegrarlo directamente a los trabajos de pretemporada pensando en el ciclo 2027. Agustín Ruberto: el atacante juvenil transita el sexto mes de rehabilitación tras sufrir en mayo una nueva ruptura ligamentaria en la rodilla izquierda. Sin plazos inmediatos fijados para su retorno a la competencia oficial, las estimaciones más favorables en River proyectan su regreso hacia comienzos del próximo año.

Nuevo cortocircuito entre AFA y River

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió la conferencia de prensa previa al Superclásico y emitió un duro comunicado en repudio a la decisión de River de no querer designar ningún futbolista. En el mismo, la máxima entidad afirmó que "lamenta la actitud" del club de Núñez.

A través de un comunicado de la Liga Profesional, titulado "River se bajó de la conferencia", las autoridades dejaron en claro que el evento previsto para este viernes 30 de octubre debió ser cancelado por la acción del "Millonario". En el mismo, iban a hablar los capitanes de River y Boca antes del Superclásico en la "Bombonera".

"Lamentablemente, los hinchas no podrán disfrutar de la habitual conferencia previa a los Superclásicos", aclararon en el copete. Por otro lado, profundizaron: "El Club Atlético River Plate comunicó la decisión de no participar de la habitual Conferencia LPF previo al Boca - River, a menos de 24 horas para su desarrollo".

Comunicado oficial de la #LPF ante la suspensión de la conferencia de prensa previa al Superclásico, luego de que River decidiera no participar de la misma: https://t.co/z6gaZ4k2ye https://t.co/DLgi8tF03V — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 29, 2026

A su vez, desde la Liga Profesional señalaron: "Ante la ausencia de uno de los equipos protagonistas del partido de la fecha, se tomó la decisión de dar por suspendido el evento". Por otro lado, indicaron que el evento "se realiza hace varios años e incluso está reglamentado y aprobado por todas las instituciones".

Luego de un extenso descargo en el que evidencian disconformidad por la decisión de River, la Liga Profesional informó que en el evento hay "compromisos comerciales" que involucran a ambos clubes. Y también destacó que se propuso que hablen los técnicos Leonardo Ponzio y Rodolfo Arruabarrena, en vez de dos futbolistas. Sin embargo, el "Millonario" no habría decidido sobre ese ítem y se avanzó con la convocatoria a los capitanes.

Por último, el comunicado emitido desde AFA describe: "La Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es rivales, no enemigos".